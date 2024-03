Valanga a Rhemes-Notre-Dame dopo quella di Gressoney in Valle d'Aosta: quali sono tutti i comuni isolati

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Continua a preoccupare il maltempo in Valle d’Aosta: dopo la valanga che ieri ha ostruito una galleria e roso impossibile l’accesso a due comuni, Gressoney Saint Jean e Gressoney-La- Trinité, una nuova slavina scesa nella notte nella val di Rhêmes ha causato l’isolamento del comune di Rhêmes-Notre-Dame.

Nuova valanga nella notte in Valle d’Aosta

Ancora problemi legati al maltempo in Valle d’Aosta, dove nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 marzo una valanga è scesa sulla strada regionale della val di Rhêmes, isolando il comune a monte della vallata, Rhêmes-Notre-Dame.

Il piccolo centro abitato conta circa 80 residenti, rimasti quindi isolati insieme ai turisti presenti. La sindaca del comune, Nella Therisod, ha comunque rassicurato che “non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose. Il distacco è avvenuto in frazione Mélignon e la strada è stata chiusa più a valle, in frazione Frassiney”.

Galleria che porta a Gressoney, in Valle d'Aosta, bloccata dalla valanga: una nuova slavina ha oggi isolato anche il comune di Rhemes-Notre-Dame

“Ora è in corso il sopralluogo dei tecnici per valutare quando poter riaprire senza mettere in pericolo nessuno” ha poi concluso la sindaca, come riportato dall’ANSA.

I lavori per sgomberare la neve a Gressoney

La valanga di questa notte ha fatto seguito a quelle avvenute ieri, quando le slavine hanno causato l’isolamento dell’alta valle di Gressoney, dei comuni di Gressoney Saint Jean e di Gressoney-La- Trinité, oltre a una parte del territorio di Gaby.

Isolamento causato anche dall’ostruzione della galleria Bounison in località Gatti Neri, nel territorio del comune di Gaby. Nei comuni rimasti quindi distaccati, sono circa 6000 le persone rimaste bloccate, tra residenti e turisti.

Ma il sindaco di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod, ha rassicurato chi si trova sui territori interessati: “I mezzi stanno iniziando a lavorare per lo sgombero neve. Io spero che nel pomeriggio si possa tornare alla normalità”.

Il meteo in Valle d’Aosta

Nella mattinata di oggi – lunedì 4 marzo – il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ha convocato il centro coordinamento soccorsi per fare il punto sulla situazione. Fortunatamente però, le condizioni meteorologiche sembrano essersi stabilizzate, come spiegato da Alessandro Girod.

“Il cielo si sta aprendo, ha smesso di nevicare adesso. Aspettiamo che ci sia il sorvolo da parte dei tecnici per renderci conto bene della situazione”, ha detto il sindaco. Nonostante ciò, un guasto sulla linea di media tensione Deval ha lasciato senza corrente elettrica quattro frazioni del paese: Castel, Biela, Eckó e Noversch.

Problemi simili anche nella vicina Cogne, ma il sindaco Franco Allera tranquillizza i cittadini: “La notte è stata tranquilla […] in alcune zone si sono verificati dei black-out che verranno risolti. Aspettiamo che venga fatto il sorvolo in elicottero per renderci conto della situazione, poi la commissione locale valanghe si riunirà di nuovo e valuterà se ci sono le condizioni per la riapertura” ha poi concluso il primo cittadino.