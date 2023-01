Vacanze Carnevale 2023, quando non si va a scuola: le date della pausa per alunni e insegnanti

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Quando si torna in vacanza? Il 2023 è un anno ‘generoso’ per gli italiani, con diverse possibilità di incastrare ponti e giorni di ferie per rilassarsi lontani dalla scuola e dal lavoro. Il primo ‘stop’ è atteso a febbraio, con l’avvento del Carnevale. Quest’anno, ‘giovedì grasso’ cadrà il 16 febbraio, i festeggiamenti veri e propri saranno la domenica successiva, il 19 febbraio, mentre il ‘martedì grasso’ chiuderà il tutto il 23 febbraio, il giorno prima del mercoledì delle Ceneri (24 febbraio) che inaugura l’inizio della Quaresima, in attesa della Pasqua. Attenzione, però: non tutte le scuole d’Italia prevedono una pausa scolastica per alunni e insegnanti. Ecco il calendario, regione per regione.

I giorni delle vacanze di Carnevale regione per regione

Ecco le scuole che chiuderanno, regione per regione:

Abruzzo: 20-21 febbraio;

20-21 febbraio; Basilicata: 20-21 febbraio;

20-21 febbraio; Campania: 20-21 febbraio;

20-21 febbraio; Friuli Venezia Giulia: 20-21-22 febbraio;

20-21-22 febbraio; Lombardia (rito ambrosiano): 24-25 febbraio;

(rito ambrosiano): 24-25 febbraio; Molise: 22 febbraio;

22 febbraio; Piemonte: 20-21 febbraio;

20-21 febbraio; Sardegna: 21 febbraio;

21 febbraio; Valle D’Aosta: 21-22 febbraio;

21-22 febbraio; Veneto: 20-21-22 febbraio;

20-21-22 febbraio; Provincia di Bolzano: 20-21-22-23-24-25 febbraio;

20-21-22-23-24-25 febbraio; Provincia di Trento: 20-21 febbraio.

Le scuole che non faranno vacanza

Il calendario scolastico delle altre regioni non prevede invece festività. Si continuerà ad andare a scuola in:

Calabria;

Emilia-Romagna;

Lazio;

Liguria;

Marche;

Puglia;

Sicilia;

Toscana;

Umbria.

Fonte foto: ANSA Due persone in maschera posano presso il Ponte dei Sospiri, in attesa della Sfilata delle Marie in piazza San Marco a Venezia, 15 febbraio 2020

I festeggiamenti in giro per l’Italia

Gli appuntamenti legati al Carnevale, in Italia, non mancano di certo.

Tra i più tradizionali ci sono:

il Carnevale di Ivrea (6 gennaio-21 febbraio);

(6 gennaio-21 febbraio); il Carnevale di Venezia (4-23 febbraio);

(4-23 febbraio); il Carnevale di Viareggio (4-25 febbraio).

Il primo è appunto il Carnevale di Ivrea, iniziato ufficialmente il giorno dell’Epifania, con l’investitura del Generale in Piazza di Città, alle ore 12.

Il calendario proseguirà domenica 5 e 12 febbraio con le Alzate degli Abbà e la presentazione dei Carri da Getto, giovedì 16 febbraio con la calzata del Berretto Frigio in Piazza di Città, la sera di sabato 18 febbraio con presentazione della Vezzosa Mugnaia dal Balcone del Municipio.

I giorni clou saranno sicuramente il 19, 20 e 21 febbraio, con la tradizionale ‘Battaglia delle Arance‘ e il corte storico.