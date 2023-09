Va a schiantarsi con l'auto contro una parete di roccia: morta la donna di 48 anni alla guida

Nel terribile incidente, avvenuto in provincia di Treviso, una donna di 48 anni ha perso la vita dopo essersi schiantata con la propria vettura contro una parete di roccia. I carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica del sinistro.

L’incidente a Segusino

Il violento schianto, a seguito del quale una persona è deceduta, è avvenuto nella serata di ieri – giovedì 31 agosto – nei pressi del ponte di Fener, nel territorio di Segusino, piccolo comune della provincia di Treviso, in Veneto.

Secondo le informazioni fin qui giunte una Volkswagen Maggiolino, arrivata in via Europa, alla fine del ponte, sarebbe andata a schiantarsi contro una parete rocciosa.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona della provincia di Treviso nella quale è avvenuto l’incidente che ha causato la morte di una donna di 48 anni

Immediata la chiamata ai soccorsi, partita probabilmente da altri autisti presenti o di passaggio per il luogo nel quale è avvenuto l’incidente.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro sul luogo dell’impatto sono accorsi i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Feltre, il personale medico del Suem 118 (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza), e le forze dell’ordine, con i carabinieri da subito impegnati con i rilievi necessari.

E mentre la pattuglia dei carabinieri era impegnata a deviare il traffico in zona e a indagare sulle possibili cause dell’incidente, i pompieri hanno dovuto lavorare non poco per mettere in sicurezza la vettura e riuscire ad estrarre dalle lamiere accartocciate il corpo della conducente.

La donna poi è stata sottoposta per diverso tempo ai disperati tentativi di rianimazione dei soccorritori, con il medico del Suem che a un certo punto non ha potuto far altro che dichiarare il decesso della conducente, morta a causa delle ferite troppo gravi riportate nello schianto.

Una dinamica ancora da chiarire

Resta ora da comprendere e ricostruire la dinamica che ha portato la Volkswagen a impattare contro la parete di roccia presente al lato della carreggiata.

Al momento ogni ipotesi è ancora aperta, dal malore al colpo di sonno, da un improvviso guasto alla vettura, in seguito al quale la donna ha perso il controllo del mezzo, alla possibilità dell’inaspettata presenza di un animale sulla carreggiata.

La vittima del tragico incidente è Eleonora Zaffaina, una donna di 48 anni residente a Caerano San Marco, comune della provincia di Treviso, distante circa una ventina di chilometri dal luogo dell’impatto.