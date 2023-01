Usain Bolt truffato: scomparsi milioni di dollari dai suoi conti. La denuncia dell'ex velocista giamaicano

Usain Bolt sarebbe stato vittima di una truffa: l’ex velocista giamicano ha infatti notato alcune discrepanze sui suoi conti e ha presentato denuncia alle autorità giamaicane che stanno indagando dopo che milioni di dollari sarebbero scomparsi.

L’indagine

Nugent Walker, manager di lunga data di Usain Bolt, ha dichiarato al quotidiano giamaicano ‘The Gleaner’ che è in corso un’indagine dopo che l’ex velocista giamaicano aveva scoperto discrepanze nei suoi resoconti. Lo stesso Nugent Walker ha riferito che Usain Bolt avrebbe notato per la prima volta le discrepanze mercoledì.

Il manager di lunga data di Usain Bolt ha anche aggiunto: “Sono state prese tutte le misure pertinenti per venire a capo di quanto accaduto”, precisando però di non poter rivelare quanti soldi erano coinvolti nel caso. ‘The Gleaner’ ha però riferito che dai conti di Bolt mancherebbero milioni di dollari.

Fonte foto: ANSA L’ex sprinter giamaicano Usain Bolt si è ritirato dalle gare di atletica nel 2017, dopo aver conquistato 8 ori olimpici e 11 ori mondiali.

Quanto guadagna Usain Bolt

L’ex velocista giamaicano Usain Bolt guadagnava 31 milioni di dollari all’anno prima del 2018, secondo quanto riferito da ‘Forbes’, grazie a grandi accordi di sponsorizzazione. Il suo reddito lo ha reso uno degli atleti più pagati al mondo. Lo scorso anno, come riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, il patrimonio netto di Usain Bolt sarebbe stato pari a circa 90 milioni di dollari.

Vita e successi di Usain Bolt

Usain Bolt, che oggi ha 36 anni, si è ritirato dalle gare di atletica nel 2017. Ha conquistato 8 volte l’oro olimpico e 11 volte l’oro mondiale ed è considerato il più grande velocista di tutti i tempi.

Nella sua carriera ha vinto molti premi, ma è diventato molto ricco anche grazie alla commercializzazione della sua immagine. Ancora oggi, infatti, è un importante testimonial.

Usain Bolt, in passato, ha anche tentato di diventare un calciatore professionista, senza però riuscirci. Nel 2019 aveva annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, rivelando in un’intervista a ‘Espn’: “Sto facendo tante cose diverse, la vita sportiva è finita e così mi sto muovendo in altri tipi di attività. Ho un sacco di cose in cantiere, quindi da oggi cercherò di essere un uomo d’affari”.