Usa, treno si scontra con un camion e deraglia in Missouri: ci sono morti e feriti. La situazione

Tragico incidente ferroviario negli Stati Uniti: un treno dell’Amtrak con 243 persone a bordo si è scontrato con un camion della spazzatura in Missouri. Diversi vagoni sono usciti dai binari e si sono ribaltati su un fianco. Secondo le prime informazioni ci sarebbero diversi morti e numerosi feriti.

L’incidente è avvenuto oggi lunedì 17 giugno alle ore 13:42 ora locale (20:42 in Italia) nei pressi di Mendon, nello stato del Missouri, a circa 130 chilometri da Kansas City. Il treno, un convoglio dell’Amtrak, era in viaggio da Los Angeles a Chicago con 243 passeggeri a bordo.

Secondo quanto ricostruito, il treno è deragliato dopo aver colpito ad un passaggio a livello un autocarro con cassone ribaltabile che trasportava rifiuti. Secondo quanto comunicato da Amtrak, a seguito dell’impatto otto vagoni e due locomotive sono usciti dai binari finendo col rovesciarsi su un fianco.

Multiple medevac helicopters are on scene of an Amtrak train derailment in the Mendon, Missouri area. The train was on course from Los Angeles to Chicago before it hit a dump truck and derailed. Authorities have not officially released if anyone was critically injured. 📹: @kmbc pic.twitter.com/7YKHAnOqyd

— Malik Earnest (@MalikEarnest) June 27, 2022