Usa terrorizzati dal serial killer della California, almeno 5 morti: su di lui una taglia da 125 mila dollari

Gli Usa tornano a vivere l’incubo serial killer. Da aprile, tra Oakland e Stockton, città vicina San Francisco, sono stati registrati 6 omicidi a catena che si crede siano opera di una sola persona. A renderlo noto è stata la polizia locale.

Taglia da migliaia di dollari sul killer

Le autorità statunitensi hanno deciso di piazzare una taglia da 125mila dollari sul killer, chiedendo aiuto alla comunità per rintracciare il ricercato.

Per favorire l’operazione sono stati diffusi anche dei video che mostrano il sospettato, definito con cautela come una persona “di interesse”.

Le cinque vittime registrate fino ad ora – tutti uomini tra i 21 e 54 anni – sono state ammazzate a colpi di arma da fuoco mentre si trovavano da sole in aree buie di notte o al mattino presto tra l’8 luglio e il 27 settembre. Quattro erano ispanici, uno era bianco, nessuno è stato rapinato di nulla. Gli omicidi sono stati perpetrati in quartieri diversi.

La sopravvissuta

Dietro gli omicidi, secondo quanto ricostruito dalla polizia, c’è la medesima mano che ha ucciso un ispanico 40 enne ad Oakland, sempre in California, lo scorso aprile.

Inoltre, ricollegabile all’agire del killer, ci sarebbe anche il ferimento di una afroamericana senza fissa dimora di 46 anni a Stockton. La donna, per fortuna, è sopravvissuta all’aggressione, ma non ha visto in volto il killer in quanto coperto da una mascherina.

“Affronteremo il caso come si ci trovassimo innanzi a un serial killer”

“Potremmo trovarci di fronte al caso di un serial killer e così lo affronteremo”, ha spiegato in una conferenza stampa Stanley McFadden, il capo della polizia di Stockton.