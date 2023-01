Usa, strage nello Utah: una intera famiglia sterminata in casa. Otto morti, tra cui cinque bambini

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Strage negli Stati Uniti. Otto persone di una stessa famiglia, tre adulti e cinque bambini, sono state trovate morte in casa con ferite da arma da fuoco a Enoch, nello stato dello Utah. La polizia sta indagando per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Sparatoria in casa nello Utah

Secondo quanto riporta la Cnn, la sparatoria è avvenuta mercoledì sera a Enoch, cittadina di circa 8 mila abitanti nello Stato dello Utah, a 400 chilometri a sud di Salt Lake City.

Un’intera famiglia, composta da 3 adulti e 5 bambini, è stata trovata morta all’interno dell’abitazione, sui corpi ferite da arma da fuoco.

Utah, sterminata una famiglia

È stata la polizia a scoprire la strage nel corso di un controllo, secondo quanto riferito dalle autorità cittadine. Le informazioni su quanto accaduto sono ancora poche e frammentarie.

Al momento non è stato reso noto l’identità delle vittime e i loro rapporti di parentela. Né quando e come sarebbe avvenuta la sparatoria. Da quanto emerso sarebbe stata la scuola locale ad allertare la polizia perché i bambini non andavano a lezione da due giorni.

“I nostri cuori vanno a tutte le persone colpite da questa violenza insensata. Tenete la comunità di Enoch nelle vostre preghiere”, ha twittato il governatore dello Utah Spencer Cox.

Le indagini

La polizia locale sta svolgendo le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Le autorità locali hanno detto che servirà tempo per capire cosa sia successo e risalire ai responsabili della strage.

La polizia ha fatto sapere di non ritenere che ci sia una minaccia per il pubblico o che ci siano persone sospettate in libertà.