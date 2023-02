Usa, spari in un campus del Michigan: 3 morti e almeno 5 feriti, il presunto killer si è suicidato

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Spari negli Usa, questa volta nel campus della Michigan State University. Per gli studenti si è trattato di vere e proprie ore di terrore. Il primo bilancio è tragico: tre morti e cinque feriti, il tutto all’interno di un complesso studentesco in cui il killer si è introdotto armato per compiere la sua strage.

Spari in un campus universitario del Michigan, cos’è successo

L’allarme è scattato intorno alle 20:30 locali, circa le 2:30 del mattino in Italia. Il campus universitario della Michigan State University si trova nella cittadina di East Lansing, vicino alla capitale Lansing.

Ad allertare le autorità sarebbero stati due studenti – scrive ‘Corriere della sera’ – Gabe Treutle e Connor Anderson, che si erano barricati all’interno delle loro stanze per mettersi al riparo. “Shelter in place“, questo il consiglio delle forze dell’ordine per proteggere la loro incolumità, ovvero: “Non lasciate le vostre stanze”.

Fonte foto: Getty Images Michigan, un uomo ha seminato il terrore in un campus universitario. Sotto i suoi spari sono morte tre persone, cinque sono rimaste ferite

La segnalazione è partita quando un uomo ha cominciato a sparare in due diversi punti del campus, il primo nei pressi della Berkeley Hall, un edificio accademico, il secondo nei pressi della struttura sportiva IM East.

Tra i due momenti del folle gesto è trascorsa un’ora, durante la quale il killer ha avuto il tempo di mettere in atto la seconda ondata di terrore.

L’intervento della polizia, i morti e i soccorsi

Sui social l’account ufficiale dell”MSU Police and Public Safety’ ha tenuto aggiornati i cittadini, mostrando alcuni fermo immagine dell’assalitore catturati dai circuiti di videosorveglianza.

Il killer si presentava come un uomo di colore, di bassa statura e con una mascherina sul volto, con addosso un giubbotto in jeans e un berretto sulla testa.

Ancora ignote le ragioni dietro il folle gesto. Il suo attacco ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre cinque, che sono state trasportate presso l’E.W. Sparrow Hospital di Lansing. Durante l’agguato sono state interrotte tutte le attività in corso che potrebbero riprendere non prima delle prossime 48 ore.

Il suicidio del killer

Intorno alle 4 del mattino, ora italiana, la polizia locale ha riportato che il presunto killer sarebbe stato rinvenuto privo di vita all’esterno del campus universitario.

Il rapporto indica che l’uomo si sarebbe autoinflitto un colpo di arma da fuoco. Per il momento non giungono notizie circa la sua identità. È passato poco meno di un mese dall’ultima tragedia lungo le strade degli Stati Uniti, quando a Los Angeles un uomo armato di mitragliatrice ha aperto il fuoco uccidendo dieci persone in occasione del Capodanno Cinese.