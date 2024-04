Usa schierano le navi da guerra contro l'attacco dell'Iran a Israele: difese anche le basi americane

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Mossa americana. Gli Usa avrebbero spostato le proprie navi da guerra nel mediterraneo in difesa di Israele, in preparazione all’imminente attacco dell’Iran contro lo Stato ebraico.

Gli Usa posizionano le navi da guerra

Le navi da guerra statunitensi di stanza nel mediterraneo sarebbero state spostate per aiutare Israele a difendersi da un attacco missilistico iraniano, che sarebbe imminente. Paura anche per le basi americane in Medio Oriente.

Lo riporta il prestigioso quotidiano americano Wall Street Journal, che cita fonti vicine al presidente degli Usa Joe Biden. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti avevano rassicurato Tel Aviv che avrebbero difeso il territorio israeliano.

I servizi di informazione militari americani infatti hanno allertato da alcuni giorni il governo israeliano su un possibile attacco iraniano o degli alleati di Teheran, come Hezbollah o i ribelli Houthi.

I possibili obiettivi dell’attacco dell’Iran

L’Iran potrebbe attaccare tre diversi obiettivi. Il primo sono le ambasciate israeliane all’estero. Un’opzione che eviterebbe un’escalation immediata del conflitto in Medio Oriente ma che potrebbe alterare i rapporti con lo Stato che ospita la struttura diplomatica.

Secondariamente invece, l’Iran potrebbe portare avanti un’operazione simile a quella tenutasi a gennaio, con il bombardamento di supposte “Basi dei servizi segreti israeliani”, posizionate in Stati che non sono in grado di minacciare Teheran. Allora furono Siria e Kurdistan iracheno.

L’ipotesi data però al momento come più probabile e che spaventa maggiormente la comunità internazionale è quella di un attacco diretto al territorio israeliano. Potrebbe provenire sia direttamente dall’Iran, sia dal Libano.

Perché l’Iran vuole attaccare Israele

L’Iran ha promesso una ritorsione contro Israele da quando, lo scorso 1 aprile, un drone ha fatto esplodere il consolato iraniano a Damasco, uccidendo 13 persone, quasi tutti soldati della Guardia rivoluzionaria.

Tra questi è morto anche il generale Mohammad Reza Zahedi, considerato tra i più importanti ufficiali del corpo fedele agli ayatollah. Teheran vuole vendicarsi di questo affronto, che secondo i servizi segreti iraniani sarebbe responsabilità di Israele.

Per questa ragione da giorni portavoce, ministri e ufficiali dell’esercito iraniani avanzano minacce nei confronti di Tel Aviv. A esse si sono aggiunti nelle ultime ore anche gli avvertimenti dei servizi segreti americani.