Usa, paura nei cieli: due aerei si sfiorano in volo, tragedia evitata grazie alla manovra del pilota

Tragedia sfiorata tra i cieli degli Stati Uniti dove un aereo monomotore e un Boeing 757 stavano entrando in collisione a Orlando. Soltanto grazie alla risposta repentina del pilota del velivolo più piccolo si è evitato l’impatto tra i due aerei che avrebbe potuto provocare un incidente aereo dal bilancio drammatico.

Aerei si sfiorano, cos’è successo

L’incidente aereo sfiorato, come detto, stava per accadere a Orlando, dove un aereo di piccole è riuscito a evitare l’impatto con il ben più grande Boeing. Il 757 si era appena alzato in volo dall’aeroporto della cittadina americana e, se non fosse stato per il pilota del monomotore, ci sarebbe stato l’impatto.

Come si vede in un video che ha fatto il giro dei social, riprese direttamente dall’aereo di dimensioni ridotte il cui pilota cattura spesso parti dei suoi viaggi, il Boeing era appena partito dalla pista di decollo e virando stava andando contro il velivolo più piccolo. Dal video si vede come solo grazie a una virata a destra è stato evitato l’impatto in aria, con il Boeing 757 che è passato a pochi metri di distanza dal monomotore.

Il racconto del pilota

Intervistato per parlare dell’accaduto da Abc News Malik Clarke, pilota dell’aereo monomotore nonché eroe inconsapevole per i tanti passeggeri del Boeing 757, l’uomo ha raccontato di aver compiuto “un’azione evasiva per evitare l’aereo in arrivo”. “Sapevo che non fosse giusta”, ha detto Clarke parlando della traiettoria del Boeing.

“Quindi ho svoltato immediatamente a destra e sono salito il più ripidamente possibile, perché il Boeing 757 ha una velocità di salita molto più elevata rispetto all’aereo su cui stavo volando. Se non avessi fatto quella manovra evasiva, è molto probabile che ci sarebbe stata una collisione a mezz’aria” ha spiegato il pilota del monomotore.

L’accaduto è adesso sotto indagine della FAA, la Federal Aviation Administration’s, che sta analizzato il video postato da Clarke e le informazioni acquisite dei radar. Anche la compagnia Delta, che operava sul volo Boeing 757, ha annunciato l’apertura di un’indagine interna per cercare di capire cosa possa essere successo. I piloti del Boeing hanno comunque detto di aver visto l’altro aereo in arrivo, ma sembra non si arrivata alcuna comunicazione da parte della torre di controllo che era chiamata a controllare il traffico aereo prima di dare il via libera alla partenza.