Usa la piastra per capelli sul treno e fa scattare l'allarme antincendio: bloccata la linea Grosseto-Roma

L’utilizzo di una piastra a bordo di un treno interregionale tra Grosseto e Roma ha provocato il blocco della linea a Maccarese. È successo sabato 25 novembre, col fumo fuoriuscito dall’apparecchio che ha fatto suonare i rilevatori facendo fermare per ore il treno provocando numerosi disagi per i viaggiatori.

Treno fermo per la piastra per capelli

Come raccontato da Il Messaggero, l’episodio è avvenuto sabato 25 novembre 2023 sul treno 4125 Rock, treno interregionale in servizio sulla tratta Grosseto-Roma. Poco dopo le 13.30, ricostruisce il quotidiano, il convoglio ha visto arrestare la propria corsa per un inconveniente tecnico.

A Maccarese, infatti, il treno è stato costretto allo stop dopo che l’allarme antincendio ha rilevato fumo all’interno di una delle carrozze. E a provocarlo, è emerso successivamente, sarebbe stata una piastra per capelli.

L’allarme dei rilevatori e lo stop

Secondo quanto ricostruito, infatti, una giovane salita a bordo del treno poche fermate prima avrebbe utilizzato una delle prese del 4125 per sistemare la propria acconciatura. La ragazza, davanti agli altri viaggiatori, ha infatti utilizzato la piastra mentre il treno era in corsa, con tanto di specchietto davanti per controllare che l’acconciatura venisse bene.

Ma l’apparecchio, surriscaldandosi, ha emesso del fumo che, in altro ambiente, non sarebbe stato notato. Non è però passato inosservato ai rilevatori antincendio che, intercettato il fumo in carrozza, hanno lanciato l’allarme acustico facendo fermare il treno.

Nessuno, in un primo momento, aveva capito cosa fosse capitato. Solo successivamente le operazioni hanno permesso di appurare che la causa del blocco fosse la piastra della giovane. In seguito all’incidente la ragazza si è scusata dicendo che non avrebbe mai pensato di far bloccare il treno usando quella spazzola elettrica per i capelli.

Ritardi su tutta la tratta

A bordo del 4125 Rock sono saliti i tecnici che hanno controllato le carrozze e appurato non ci fossero danni. Operazioni che hanno provocato il ritardo di 30 minuti dell’interregionale e, a cascata, anche di numerosi treni che seguivano.

Infatti l’interruzione della corsa sulla linea Grosseto-Roma a Maccarese ha provocato disagi che, sommati al maltempo, hanno portato a ritardi. Oltre 40 minuti di ritardo per cinque regionali, 30 per un treno Intercity e almeno 20 per un treno dell’Alta Velocità.