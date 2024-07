Usa la balestra e uccide moglie e figlie del giornalista John Hunt, killer Kyle Clifford fermato al cimitero

La comunità nell’Hertfordshire, a nord di Londra, è stata scossa da un terribile omicidio che ha colpito tre donne: la moglie e le figlie di John Hunt, noto commentatore sportivo della BBC. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime, di 61, 25 e 28 anni, sono state uccise nella loro abitazione con una balestra da Kyle Clifford, 26 anni, che è fuggito subito dopo aver commesso il crimine. L’uomo è stato fermato in un cimitero alcune ore dopo l’efferato omicidio.

Tre donne uccise con una balestra

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il triplice omicidio si è consumato nel pomeriggio di martedì 9 luglio a Bushey, cittadina situata nella contea dell’Hertfordshire, a nord di Londra.

Sembra sia stato proprio John Hunt a trovare i corpi senza vita della moglie e delle due figlie al suo rientro a casa, poco prima delle 19. Secondo i media britannici, le tre donne erano state legate prima di essere uccise con una balestra. La moglie del giornalista si chiamava Carol, mentre le figlie erano Louise e Hannah.

Fonte foto: Getty Images Luogo del delitto nella contea dell’Hertfordshire, a nord di Londra

Triplice omicidio a Londra, fermato il killer

La caccia a Kyle Clifford è però terminata dopo alcune ore di fuga. Il 26enne, infatti, è stato fermato dalle forze dell’ordine nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio.

Clifford, ritenuto dal sovrintendente capo della polizia Jon Simpson come un “individuo dall’alta pericolosità” è stato fermato all’interno di un cimitero.

Il giovane, secondo quanto si apprende, è stato condotto in ospedale per alcuni accertamenti.

Chi è l’assassino delle tre donne

Le forze dell’ordine inglesi si erano messe subito alla ricerca dell’autore del delitto, che si era dato alla fuga dopo aver ucciso le tre donne.

In conferenza stampa, il sovrintendente capo della polizia Jon Simpson aveva sin da subito identificato l’omicida in Kyle Clifford, ex fidanzato di una delle due figlie di John Hunt.

Le immagini di videosorveglianza di un’abitazione della zona, infatti, avevano incastrato Clifford mentre stava lasciando il luogo del delitto con una balestra nascosta sotto un telo. Queste riprese avrebbero permesso agli investigatori di collegarlo al crimine e di escludere immediatamente il movente terroristico.