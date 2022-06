Usa, doppia sparatoria a Washington. Uccisi un 15enne e una ragazza di 16 anni, diversi feriti

Ennesime sparatorie con vittime negli Stati Uniti. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in uno scontro a fuoco avvenuto domenica sera a Washington, nelle vicinanze di un festival musicale. Altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui un agente di polizia. Una ragazza di di 16 anni è rimasta uccisa in un’altra sparatoria avvenuta nelle stesse ore, sempre nella capitale statunitense.

Washington, sparatoria al festival: morto 15enne

Un ragazzo di 15 anni è morto nell’ennesima sparatoria accaduta negli Stati Uniti. Lo scontro a fuoco è avvenuto domenica sera a Washington, in un quartiere a maggioranza afroamericana.

La sparatoria è avvenuta nei pressi del Moechella Music Festival, che prevedeva una serie di concerti in occasione del Juneteenth, la nuova festività nazionale che ricorda la fine della schiavitù negli Stati Uniti.

Developing: Multiple people have been shot including an officer, at 14th and U St in Washington, DC, according to authorities pic.twitter.com/ls1oQCCqSz — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 20, 2022

Nel corso dello scontro a fuoco è rimasto ucciso un ragazzo di 15 anni e altre persone, adulte, sono rimaste ferite, tra cui un poliziotto. I feriti sono stati trasportati in ospedale ma non sono in gravi condizioni, come riporta la Cnn.

Washington, scontri al festival prima della sparatoria

La polizia ha riferito che la sparatoria è stata preceduta da due altri incidenti, non meglio precisati, che avevano scatenato il panico tra le centinaia di persone che si erano radunate in strada per seguire il concerto.

La gente aveva cominciato a sparpagliarsi e alcune persone erano rimaste calpestate. La polizia era intervenuta e aveva deciso di mettere fine al concerto, non autorizzato, per questioni di sicurezza. Poco dopo nei pressi è avvenuta la sparatoria.

Altra sparatoria a Washington, morta una 16enne

Nelle stesse ore, sempre a Washington ma in una differente area della città, è avvenuta un’altra sparatoria in cui è rimasta uccisa una ragazza di 16 anni. Lo ha reso noto la polizia, spiegando che il responsabile non è stato ancora identificato.

La sparatoria è avvenuta nella zona sudorientale della capitale statunitense, nota per l’alto tasso di criminalità.