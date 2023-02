Usa abbattono un altro oggetto volante non identificato: la replica della Cina sui palloni spia americani

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Un nuovo oggetto volante non identificato è stato abbattuto dagli Usa nella notte di lunedì 13 febbraio. Si tratta del quarto in meno di due settimane, questa volta sopra il lago Huron, in Michigan. Il portavoce del ministero cinese replica agli Stati Uniti e li accusa di aver mandato per più di 10 volte dei palloni aerostatici nello spazio aereo della Cina.

Il quarto oggetto volante sopra gli Usa

Per tre giorni di fila, a partire da venerdì 17 febbraio, i jet militari statunitensi e canadesi sono intervenuti per buttare giù degli oggetti volanti ad alta quota, che sorvolavano lo spazio aereo nordamericano. Venerdì era successo nel nord dell’Alaska, sabato in Canada.

Questa volta è accaduto in Michigan, sopra il lago Huron. Elissa Slotkin, membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato del Michigan, aveva scritto in un tweet di aver ricevuto una chiamata dalle forze militari, che stavano seguendo da vicino un oggetto che si muoveva al di sopra del lago.

Meno di due settimane prima, il ‘pallone spia cinese’, il primo oggetto volante avvistato nel cielo Usa, era stato abbattuto da un caccia americano sull’Atlantico.

La Cina accusa: “anche da noi palloni spia americani”

Anche Washington ha inviato palloni aerostatici nello spazio aereo cinese. Lo ha detto in un briefing il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, che precisa che da gennaio 2022 è accaduto più di 10 volte.

“Solo dall’anno scorso, i palloni aerostatici statunitensi hanno sorvolato illegalmente la Cina più di 10 volte senza alcuna approvazione da parte delle autorità cinesi”, ha affermato il portavoce, esortando gli Stati Uniti a “cambiare rotta e a fare un’introspezione piuttosto che diffamare e accusare la Cina”.

Un oggetto ottagonale con corde fluttuanti

L’ultimo oggetto abbattuto sui cielo Usa, rintracciato a circa seimila metri d’altezza, aveva una forma ottagonale e corde fluttuanti. Lo riporta su Twitter un corrispondente diplomatico del New York Times,citando fonti del governo.

Prima che in Michigan, lo stesso oggetto volante era stato intercettato sopra il Montana, dove a inizio febbraio era stato individuato anche il ‘pallone spia cinese’.

L’oggetto è stato poi abbattuto da un caccia ed è precipitato nel lago Huron. Al momento, non sembrano esserci stati danni collaterali.

La chiusura dello spazio aereo sul lago Michigan

Per alcune decine di minuti, domenica 12 febbraio gli Usa avevano chiuso lo spazio aereo sopra il lago Michigan, prossimo al lago Huron, per motivi di “difesa nazionale”. Ufficialmente la decisione era stata presa per esaminare un “potenziale contatto”, poi definito come una “non minaccia”.

Si tratta, probabilmente dell’oggetto volante in questione. L’ultima volta che era stato istituito uno spazio aereo di difesa nazionale sul Montana, infatti, era stato sempre in reazione all’oggetto volante non identificato.

Un generale Usa non esclude l’ipotesi aliena

Uno dei generale delle forze aerospaziali americane per il Nord America, Glen VanHerck, ha dichiarato di non escludere nessuna ipotesi al momento. Nemmeno quella di un‘incursione aliena.

Per il generale, gli oggetti che continuano a sorvolare lo spazio aereo statunitense potrebbero anche essere degli ufo. “Lascio che a fare ipotesi siano l’intelligence e il controspionaggio – ha risposto l’alto ufficiale alla domanda sulla possibilità che si tratti di alieni – io non escludo niente“.

In ogni caso, ha aggiunto il generale, “saranno prese in considerazione tutte le piste per identificare ogni tipo di minaccia o potenziale minaccia, a noi sconosciuta, che si avvicina al Nord America”.

Fonte foto: ANSA

Le rassicurazioni di Washington

In brevissimo tempo l’amministrazione Biden, citata dal New York Times e riportata dall’Agi, rassicurava sull’assenza di prove che potessero far pensare a un’attività aliena.

“Non ci sono indizi di presenza di extraterrestri o attività extraterrestri legate all’avvistamento degli oggetti volanti non identificati abbattuti in questi giorni dalle forze aeree americane”, ha precisato il Pentagono.