Urtano un passeggino in un pub di Milano in via Procaccini, clienti irlandesi aggrediti dai tifosi dell'Inter

Aggressione in un pub di Milano. Un gruppo di tifosi dell’Inter hanno attaccato due clienti del locale, un irlandese e un inglese, per aver urtato un passeggino tra i tavoli, dopo la partita tra i nerazzurri e la Fiorentina. I due hanno dovuto recarsi al pronto soccorso. Non ci sarebbero motivazioni di tifo dietro all’accaduto.

La dinamica dell’aggressione nel pub

Sarebbe accaduto tutto attorno alle 20 di sabato, a partita finita, in un pub di via Procaccini, a Milano. L’Inter ha appena perso per 1-0 in casa contro la Fiorentina, nell’anticipo della 28esima giornata di Serie A.

Accanto ad un gruppo di tifosi interisti che ha appena finito di guardare il match c’è un tavolo che sta festeggiando un compleanno, dal quale si alza un uomo, un irlandese di 31 anni.

Muovendosi tra i tavoli del pub, urta un passeggino. Questo causa la reazione di alcuni tifosi nerazzurri. La discussione degenera in rissa, una ventina di interisti attacca l’irlandese e un suo amico, inglese, di 24 anni.

La violenza e la curva dell’Inter

I tifosi coinvolti non sono stati ancora identificati. È quindi impossibile sapere se appartengano o no al tifo organizzato nerazzurro.

Ma proprio durante questa stagione la curva dell’Inter si è resa protagonista di alcuni episodi di cronaca.

Su tutti quello avvenuto durante la partita giocata a San Siro contro la Sampdoria, il 28 ottobre 2022.

Alcuni ultras hanno sgomberato alcuni settori della curva nord, per ricordare un tifoso ucciso pochi giorni prima, obbligando anche altri spettatori presenti, non d’accordo con la protesta, ad andarsene.

I metodi violenti utilizzati hanno fatto scattare il Daspo per 4 tifosi, e causato un terremoto all’interno degli ultras interisti.

Come stanno i due aggrediti

A seguito della rissa nel pub, i due ragazzi aggrediti sono fuggiti dal locale e si sono diretti verso l’ospedale Fatebenefratelli.

Secondo quanto riportato dall’edizione milanese del ‘Corriere della Sera’, l’irlandese ha riportato una ferita lacerocontusa alla testa. L’amico avrebbe invece riportato una ferita alla gamba.

Ammessi in pronto soccorso in codice giallo, i due sarebbero stati medicati senza ulteriori conseguenze. Non si hanno notizie di feriti tra i tifosi interisti. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili dell’aggressione