Ursula von der Leyen colpita da una polmonite grave, la presidente della Commissione Ue annulla gli impegni

Problemi di salute per Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione Ue, infatti, è stata costretta ad annullare tutti i suoi impegni esterni fino a metà gennaio a causa di una grave forma di polmonite che l’ha colpita. Lo ha confermato il portavoce del Governo europeo, Stefan de Keersmaeker. Annullato il viaggio a Lisbona, rinviato invece quello per Danzica, dove la 66enne era attesa per il lancio della presidenza polacca del Consiglio, “che avrà luogo in una fase successiva”.

Il comunicato su Ursula von der Leyen e la polmonite

Ecco il comunicato del portavoce Stefan de Keersmaeker su Ursula Von der Leyen:

“Sta lottando con una grave polmonite. Gli appuntamenti annullati includono un discorso a Lisbona e il viaggio programmato a Danzica in occasione del lancio della presidenza polacca del Consiglio, che avrà luogo in una fase successiva”.

La presidenza della Polonia

Mercoledì 1° gennaio la Polonia ha assunto formalmente la presidenza del Consiglio Ue.

Lo slogan della presidenza, guidata da Donald Tusk, è “Sicurezza, Europa!”: si concentrerà sul rafforzamento della sicurezza dell’Ue sotto molti aspetti.

Ursula von der Leyen non si recherà a Danzica per i problemi di salute: l’incontro si terrà quando la presidente della Commissione Ue starà meglio.

Dove lavorerà la presidente della Commissione Ue

Di fatto, Ursula von der Leyen tornerà al lavoro dal suo ufficio di Bruxelles.

La 66enne è alla guida della Commissione europea dal 1° dicembre 2019: quello iniziato a luglio è il suo secondo mandato.

Chi è Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen in realtà si chiama Ursula Gertrud Albrecht, figlia di Erns Albrecht, politico e funzionario tedesco della Cdu. Nata a Ixelles, in Belgio, l’8 ottobre 1958, ha preso il cognome del marito, Heiko von der Leyen, medico e professore universitario.

La coppia ha 7 figli:

David, nato nel 1987, impegnato nel settore della finanza

Sophie, nata nel 1989, impegnata nel settore bancario

Maria Donata, nata nel 1992, impegnata nel campo medico

Victoria, nata nel 1994, impegnata nel campo della comunicazione

Johanna, nata nel 1996, laureata in Giurisprudenza

Egmont, nato nel 1998, iscritto a Scienze sociali

Gracia, nata nel 1999, studentessa

Ursula von der Leyen è stata eletta presidente della Commissione europea il 1° dicembre 2019, mandato rinnovato il 18 luglio 2024.

In passato, in Germania, era stata:

ministra per la Famiglia, gli Anziani, le Donne e i Giovani (2005-2009)

ministra del Lavoro e degli Affari Sociali (2009-2013), nel Governo Merkel

ministra della Difesa (2013-2019), prima donna a ricoprire questo ruolo

Nel 2020 e nel 2022, il Time l’ha inclusa nella lista delle 100 persone più influenti al mondo.

Nel 2022 e nel 2023, invece, Forbes l’ha nominata donna più potente del mondo.