Uragano Milton in Florida causa diversi morti, auto volate contro le case: oltre 130 allerte in poche ore

L’uragano Milton ha toccato terra vicino Siesta Key nella contea di Sarasota in Florida attorno alle 20:30 di mercoledì 9 (ora locale). Nelle ore successive ha attraversato lo Stato lasciando 3 milioni di residenti senza elettricità e causando distruzione e un numero imprecisato di morti.

Uragano Milton, morti e distruzione

Milton è stato accompagnato da 27 tornado e ha scaricato circa 45 centimetri di pioggia nel giro di 6 ore, soprattutto nelle contee di Pinellas e Hillsborough, costringendo le autorità a dichiarare una ulteriore emergenza per inondazione.

Circa 150 abitazioni sono state distrutte, in gran parte case mobili, e si sono registrati casi di auto volate contro le case per via dei venti inizialmente forti fino a 265 km l’ora. Le allerte tornado sono state oltre 130 in poche ore e hanno riguardato 27 eventi.

Fonte foto: IPA

St. Petersburg, Florida: una gru è stata abbattuta dal vento sulla 1st Avenue South vicino agli uffici del Tampa Bay Times.

Già nella fase iniziale dell’emergenza, mentre Milton generava numerosi tornado, erano state segnalate vittime. Lo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, ha confermato che diverse persone sono rimaste uccise allo Spanish Lakes Country Club, una comunità di anziani vicino a Fort Pierce. Non è chiaro quante persone siano morte.

I danni dell’uragano in Florida

A Pinellas il vento ha sradicato alberi e scoperchiando il Tropicana Field di St. Petersburg, sede della locale squadra di baseball. Un’enorme gru da costruzione si è abbattuta su un edificio del centro.

Per il resto, gli allarmi alle autorità hanno riguardato danni di varia natura, da tegole staccate a edifici completamente distrutti, auto capovolte che hanno in più occasioni terminato le proprie carambole andando a sbattere contro le case.

I tornado

Tre uffici del National Weather Service (Miami, Tampa e Melbourne) avevano emesso più di 130 avvisi riguardanti poco meno di 30 tornado associati all’uragano Milton entro mercoledì sera.

Un tornado ha toccato terra mercoledì mattina nelle Everglades, area scarsamente popolata, e ha attraversato l’Interstate 75 a Broward. Un altro ha toccato terra a Fort Myers, spezzando i rami degli alberi e facendo a pezzi la tettoia di una stazione di servizio. Grandi nubi a imbuto sono state avvistate sulla contea di Palm Beach e in altre zone.

Le inondazioni

Oltre alle inondazioni generate dalla pioggia battente, si sono registrate quelle derivante dalle mareggiate lungo la costa. L’entità dei danni non è chiara, soprattutto nelle isole barriera, ma le immagini hanno mostrato l’acqua del mare che si riversava nel porto di Charlotte, Venice, Punta Gorda e Fort Myers.

Previsioni tradite

Le previsioni iniziali davano Milton diretto verso il cuore di Tampa Bay attraverso il ponte Bob Graham Sunshine Skyway. Ma il percorso dell’uragano ha poi deviato, dirigendo Milton verso est mentre si avvicinava alle spiagge della Florida.

Da categoria 5 a 1

L’uragano Milton ha colpito la costa occidentale della Florida, caricandosi di energia nelle acque dell’oceano Atlantico. All’apice della sua potenza Milton è stato classificato in categoria 5 (“disastroso”). Al suo impatto al suolo l’uragano si era già depotenziato a categoria 3 (“forte”); il calo di potenza non gli ha comunque impedito di seminare devastazione e uccidere un numero imprecisato di persone.

Nonostante l’indebolimento del fenomeno meteorologico, il presidente Joe Biden ha messo in guardia i cittadini della Florida: “Milton porta ancora con sé un’incredibile distruttività, può spazzare via comunità, può causare perdite di vite umane”, ha detto Biden dalla Casa Bianca.

Con il passare delle ore si è poi ulteriormente depotenziato fino a raggiungere la categoria 1 (“minimo”). Solo 2 settimane prima la costa occidentale della Florida aveva subito la devastazione dell’uragano Helene.

I video sull’uragano Milton

In Florida le strade di Fort Myers diventano fiumi

Sarasota spazzata dal vento

Forti piogge a Daytona Beach

L’aereo dentro l’uragano