Uragano Kirk e il meteo sull'Italia, allerta temporali in Liguria e allarme anche in Toscana: le previsioni

Le previsioni meteo della secondo settimana di ottobre vedono l’Italia stretta nella morsa del maltempo, precisamente tra due perturbazioni. La prima è attesa tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre, con tanto di allerta gialla per temporali in Liguria (allerta gialla diramata anche in Toscana); la seconda da giovedì 10 ottobre, stimolata dall’uragano Kirk. Pioggia e precipitazioni sono attese su tutto il Paese fino al weekend.

Allerta gialla in Liguria e Toscana

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di lunedì 7 ottobre in due regioni.

Per rischio temporali nelle seguenti zone della Liguria:

Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Per rischio idrogeologico nelle seguenti zona della Toscana:

Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia

Caldo al sud

Secondo gli esperti di 3bMeteo, le correnti atlantiche attese sull’Italia, anche grazie a un contributo sub tropicale legato alla parziale risalita verso le nostre latitudini dell’anticiclone africano, dovrebbero portare all’aumento delle temperature al Centro-Sud.

Al Nord dovrebbero alzarsi a metà settimana, per poi ricalare nel weekend.

Le previsioni meteo regione per regione fino al weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 7 ottobre

Nord: nuvole e pioggia dalla tarda mattinata sul Nord Ovest in graduale estensione alle restanti regioni entro sera. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 19 gradi;

nuvole e pioggia dalla tarda mattinata sul Nord Ovest in graduale estensione alle restanti regioni entro sera. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 19 gradi; Centro: potrebbe piovere sulla Toscana. Temperature in aumento, massime tra 18 e 25 gradi;

potrebbe piovere sulla Toscana. Temperature in aumento, massime tra 18 e 25 gradi; Sud: prevalentemente soleggiato, al massimo qualche nuvola. Temperature in aumento, massime tra 20 e 25 gradi.

Martedì 8 ottobre

Nord: piogge e temporali, soprattutto dal pomeriggio. In serata fenomeni in attenuazione al Nord Ovest. Temperature stabili, massime tra 15 e 19 gradi;

piogge e temporali, soprattutto dal pomeriggio. In serata fenomeni in attenuazione al Nord Ovest. Temperature stabili, massime tra 15 e 19 gradi; Centro : piogge e temporali dalla Toscana verso le altre regioni. Temperature in lieve ascesa, massime tra 20 e 23 gradi;

: piogge e temporali dalla Toscana verso le altre regioni. Temperature in lieve ascesa, massime tra 20 e 23 gradi; Sud: variabile fino al pomeriggio, locali piogge in Sardegna. Temporali la sera tra Campania e Molise in estensione altrove. Temperature massime tra 23 e 28 gradi, superiori in Sicilia.

Mercoledì 9 ottobre

Nord: peggioramento a cominciare dal Nord Ovest con pioggia e temporali dal pomeriggio. Temperature in lieve aumento, massime tra 19 e 23 gradi;

peggioramento a cominciare dal Nord Ovest con pioggia e temporali dal pomeriggio. Temperature in lieve aumento, massime tra 19 e 23 gradi; Centro: variabile con qualche acquazzone tra Toscana e Umbria, soprattutto al mattino. In serata nuovo peggioramento in Toscana. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 25 gradi;

variabile con qualche acquazzone tra Toscana e Umbria, soprattutto al mattino. In serata nuovo peggioramento in Toscana. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 25 gradi; Sud: pioggia mattutina su Puglia, Basilicata e Calabria, migliora ovunque dal pomeriggio. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 29 gradi.

Giovedì 10 ottobre

Nord : nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia moderata altrove. Al nord est : coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e in Romagna, pioggia moderata sulle pianure venete e sulle Dolomiti, nubi sparse altrove;

: nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia moderata altrove. : coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e in Romagna, pioggia moderata sulle pianure venete e sulle Dolomiti, nubi sparse altrove; Centro – Sul tirreno : pioggia moderata sulla dorsale toscana, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale laziale, coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite;

: pioggia moderata sulla dorsale toscana, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale laziale, coperto con pioggia debole altrove. nubi sparse con ampie schiarite; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: coperto con pioggia debole sulla Costa Smeralda e su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 11 ottobre

Nord – Al nord ovest : coperto con pioggia debole in riviera ligure, sereno sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est : sereno sulla laguna veneta e sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

: coperto con pioggia debole in riviera ligure, sereno sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. : sereno sulla laguna veneta e sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale laziale, così come sulle pianure toscane, sereno su Roma e coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite;

: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale laziale, così come sulle pianure toscane, sereno su Roma e coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana. nubi sparse con ampie schiarite; Sud – Sul tirreno: sereno sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: sereno sul litorale adriatico e sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite.