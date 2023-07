Uomo trovato morto sgozzato in pieno centro a Roma: omicidio vicino al Colosseo, caccia al killer

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un uomo è stato trovato privo di vita e in una pozza di sangue a pochi passi dal Colosseo, a Roma, nella sera di mercoledì 26 luglio 2023. Sul corpo della vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, evidenti ferite di arma da taglio alla gola.

Sgozzato vicino al Colosseo

Macabro ritrovamento nelle vie del centro storico di Roma nella serata di mercoledì 26 luglio. In via della Domus Aurea, a pochi passi dal Colosseo e in zona dell’Esquilino, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo in una pozza di sangue.

Al loro arrivo i soccorsi del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, presumibilmente un cittadino straniero forse di origini pakistane. Da un primo esame sul corpo sono state evidenziate delle profonde ferite alla gola, forse causate da un coltello o da un coccio di bottiglia.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha avviato le indagini, insieme ai carabinieri, per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Caccia al killer

Pochi dubbi sulla natura della morte dell’uomo, con gli inquirenti che indagano per omicidio. Aperta anche la caccia al killer, che dopo aver ucciso si è dato alla fuga per le strade del centro storico di Roma.

Il presunto omicida, infatti, ha fatto perdere le tracce di sé subito dopo aver colpito mortalmente la vittima. Polizia e carabinieri, dunque, sono al lavoro dalla sera di mercoledì 26 luglio per cercare di rintracciare il killer. Cruciali potrebbero anche essere i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso l’aggressione e la successiva fuga del killer.

Le ipotesi investigative

Al momento non si esclude nessuna pista, con gli investigatori che starebbero tenendo aperta ogni ipotesi. In attesa di identificare la vittima, che secondo quanto riferito dai giornali locali non aveva con sé documenti, polizia e carabinieri stanno cercando di vederci chiaro su quanto successo.

Da una possibile rapina finita male a un litigio, passando anche per un regolamento di conti, nessuna pista è esclusa e soltanto il lavoro delle prossime ore potrà dare un quadro un po’ più chiaro su quanto effettivamente accaduto in via della Domus Aurea.