Uomo trovato morto nudo a Parma, cadavere in un'auto vicino al centro islamico: l'ipotesi del gioco erotico

Giallo a Parma. Il cadavere di uomo di 49 anni, praticamente nudo, è stato trovato all’interno di un’auto incidentata parcheggiata davanti ad un’officina e vicina al centro islamico della città. Sul caso indaga la polizia, tra le ipotesi che circolano quella del gioco erotico finito male.

Uomo trovato morto nell’auto a Parma

Secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, il ritrovamento del cadavere è stato effettuato nel pomeriggio di martedì 12 marzo alla periferia di Parma.

Il corpo privo di vita di un uomo di 49 anni di origini tunisine è stato trovato all’interno di un’auto parcheggiata in via Cufra, in uno spiazzo davanti ad un’officina meccanica e non lontano dal centro islamico cittadino.

Il ritrovamento del cadavere in via Cufra a Parma

Sono stati i dipendenti dell’officina a notare il corpo, semi nudo e accovacciato all’interno della vettura, e a lanciare l’allarme. Sul posto è intervenuta la polizia con gli agenti della Squadra mobile e il personale della scientifica.

Chi era la vittima

Secondo quanto riporta Parma Today, l’uomo trovato morto si chiamava Neji Dhahri: 49 anni, tunisino ma parmigiano d’adozione, era arrivato in Italia nei primi anni Duemila.

Era un tutto fare che si guadagnava da vivere facendo lavoretti manuali, ultimamente si occupava di sgomberi e traslochi con un furgoncino.

Separato dalla moglie, aveva due figlie e un passato con problemi di droga. Era stato in carcere e poi in comunità. Frequentava spesso il centro islamico di via La Spezia, dove però non si era più visto da sabato scorso.

Le indagini

Sulla morte dell’uomo stanno indagando i poliziotti della Squadra mobile della Questura di Parma, l’auto dove è stato trovato il corpo è stata sequestrata.

Da un primo esame sul cadavere del 49enne non sono stati trovati segni evidenti di violenza. Spetterà all’autopsia disposta dalla procura chiarire come sia morto l’uomo. Il decesso risalirebbe a diverse ore prima del ritrovamento.

Si sta indagando sulle frequentazioni dell’uomo, al momento nessuna pista viene esclusa dagli investigatori. Tra le ipotesi al vaglio, suggerita dalle circostanze del ritrovamento, quella del gioco erotico finito in tragedia.