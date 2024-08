Uomo trovato morto in casa a Roma nudo e con la testa nel frigorifero: la vittima è un tedesco di 65 anni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un macabro ritrovamento nel quartiere romano di Fidene nella mattinata di lunedì 26 agosto. Un uomo di origine tedesca, 65 anni, è stato trovato senza vita nel proprio appartamento in via di Santa Colomba. La vittima è stata rinvenuta nuda, con la testa appoggiata all’interno del frigorifero. A scoprire il cadavere sono stati i soccorritori del 118, intervenuti dopo che un amico ha dato l’allarme per via dell’assenza prolungata dei contatti telefonici.

L’inquietante scena si è palesata agli occhi dei soccorritori e della polizia sopraggiunti sul posto. Il corpo del 65enne è stato trovato privo di vita, nudo, in una posizione inconsueta: con la testa dentro il frigorifero.

La scoperta è avvenuta dopo che un amico, preoccupato per il silenzio prolungato dell’uomo, aveva deciso di contattare le autorità. L’uomo non rispondeva da ore e la sua assenza in ufficio aveva ulteriormente insospettito i colleghi.

L’intervento del personale medico non ha però potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto da tempo.

Le indagini: ipotesi

La polizia, insieme ai colleghi della polizia scientifica, ha subito avviato le indagini per cercare di fare luce su quanto accaduto.

Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, anche se la prima ispezione cadaverica sembra indicare una morte per cause naturali, forse un malore improvviso.

Vista l’insolita posizione in cui è stato trovato il corpo, gli inquirenti mantengono aperte tutte le piste, in attesa dei risultati degli accertamenti più approfonditi, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

Chi era e cosa sappiamo

La vittima, un uomo tedesco di 65 anni, viveva da solo nel suo appartamento a Fidene, un quartiere a nord di Roma.

Al momento non ci sono molte informazioni sulla sua vita, né se avesse malattie che possano giustificare il malore e il conseguente decesso.

Sappiamo che i colleghi di lavoro, preoccupati per la sua improvvisa assenza, sono stati i primi a dare l'allarme. Le indagini continueranno nei prossimi giorni per chiarire ogni aspetto di questa vicenda