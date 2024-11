Uomo trovato morto a Parabiago vicino a Milano, cadavere scoperto in piazza: non si esclude l'omicidio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un cadavere è stato ritrovato nella mattinata dell’8 novembre in una piazza del centro a Parabiago, in provincia di Milano. Rimane avvolto nel mistero il ritrovamento dell’uomo morto, uno straniero di 46 anni. Le forze dell’ordine stanno attivamente indagando sulle possibili cause del decesso: non si esclude l’ipotesi di omicidio.

Cadavere ritrovato in piazza a Parabiago (Milano)

Il cadavere di un 46enne di origini straniere è stato ritrovato intorno alle 7.40. Il corpo è stato rinvenuto in Piazza Vittoria, nel Comune di Parabiago (in provincia di Milano).

La piazza dove il corpo privo di vita è situata dietro al Municipio, ma in un’area di campagna e al confine con il limitrofo Comune di Nerviano.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Il ritrovamento è avvenuto a Parabiago (Milano)

Alcuni passanti hanno avvistato il corpo, disteso a terra. Di conseguenza, hanno immediatamente allertato la Polizia Locale.

A seguito del ritrovamento, inoltre, medici e sanitari sono intervenuti per effettuare un tentativo di rianimazione. Tuttavia, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, senza poter intervenire ulteriormente.

Le ipotesi sull’uomo morto: non si esclude possibile omicidio

Al momento, non è ancora nota l’identità dell’uomo, sebbene sia stato già anticipato che si tratterebbe di un cittadino straniero, di origini nordafricane e di 46 anni. Stando agli ultimi aggiornamenti, era un senza fissa dimora arrivato in Italia in cerca di fortuna.

Le Forze dell’Ordine di Parabiago sono al lavoro per scoprire le cause del decesso.

Il pm ha già richiesto un’autopsia, in modo da chiarire cosa abbia causato la morte dell’uomo. Le indagini, al momento, non escludono la pista dell’omicidio

Un possibile malore

Un’altra pista che le Forze dell’Ordine stanno seguendo riguarda un possibile malore. L’uomo era un senzatetto e, secondo le indiscrezioni, soffriva di problemi di salute a causa della sua tossicodipendenza. La causa del decesso potrebbe quindi essere legata alla dipendenza da droghe o alla vita di stenti che conduceva.

Potrebbe essere deceduto per cause fisiche, e non per una morte violenta, nella notte tra il 7 e l’8 novembre.

Solo l’autopsia potrà chiarire con esattezza le cause della morte, escludendo totalmente l’ipotesi dell’omicidio.