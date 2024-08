Uomo si sdraia sui binari del tram a Roma dopo una lite, servizio bloccato per un'ora: ricoverato

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Circolazione totalmente paralizzata per circa un’ora in via Prenestina, a Roma, dove un uomo si è letteralmente sdraiato sui binari del tram nella notte tra il 23 ed il 24 agosto. Secondo la ricostruzione della vicenda, l’uomo, un trentaduenne di origini indiane, avrebbe compiuto il gesto dopo una lite con una seconda persona, avvenuta a bordo del mezzo.

Tram bloccato nella notte sulla via Prenestina di Roma, all’altezza del civico 85. Un uomo, dopo un violento litigio con una seconda persona, è sceso dal mezzo e si è sdraiato sui binari.

In base a quanto si apprende dopo le prime ricostruzioni, la scorsa notte l’uomo di 32 anni proveniente dall’India viaggiava su un tram della linea 14.

Durante la corsa, è scoppiata una lite con un altro passeggero: i motivi non sembrerebbero particolarmente gravi, ma la situazione è comunque precipitata.

L’uomo è infatti sceso dal tram e gli ha impedito di proseguire la corsa stendendosi sui binari.

Nonostante l’intervento dei Carabinieri, l’indiano non ha accennato ad alzarsi, bloccando i mezzi pubblici.

L’intervento dei sanitari

Per risolvere la questione si è reso necessario l’intervento dei sanitari: l’uomo, dopo la lite, è infatti rimasto sdraiato sui binari del tram per circa un’ora, e la via Prenestina risultava bloccata.

I sanitari del 118 sono quindi intervenuti per sedarlo, dato che l’indiano mostrava un forte stato di agitazione.

In seguito, il trentaduenne è stato condotto all’ospedale San Giovanni, dove i medici hanno provveduto all’immediato ricovero.

Il rischio di accusa di interruzione di pubblico servizio

Non è ancora chiaro se l’uomo abbia agito sotto effetto di sostanze stupefacenti, o se sia affetto da problemi psichiatrici.

Quel che è certo, però, è che l’uomo che si è sdraiato sui binari del tram a Roma ora rischia un’accusa per reato di interruzione di pubblico servizio.

I Carabinieri invieranno infatti alla Procura un’informativa, al fine di contestare il reato all’uomo.