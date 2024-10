Uomo si sdraia nudo sul raccordo dell'autostrada a Ferrara, è un 63nne di Bologna: era scappato dall'ospedale

Stava vagando completamente nudo sul raccordo 8, anche noto come autostrada Ferrara-Mare, quando la polizia stradale l’ha intercettato e portato in salvo. Il protagonista di questa storia è un uomo di 63 anni originario di Bologna. I fatti si sono svolti nella mattina di martedì 15 ottobre. Le numerose segnalazioni degli automobilisti sono partite attorno alle 8:00 per denunciare la presenza di un pedone nudo all’altezza della frazione di Cona.

Uomo nudo vaga in autostrada a Ferrara

Una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Codigoro in servizio lungo il raccordo ha svolto il ruolo di vera e propria safety car, rallentando il traffico.

Successivamente, alcuni agenti hanno individuato l’uomo che nel frattempo si era sdraiato lungo la corsia di marcia. Quando i poliziotti l’hanno raggiunto, il 63enne ha mostrato di essere in stato confusionale, come racconta FerraraToday.

Il tratto della Superstrada Ferrara-Mare dove è stato intercettato l’uomo che vagava nudo.

Salvato e portato in ospedale

Il posto è stato raggiunto anche da un’ambulanza del 118. I sanitari hanno lavorato per ricondurre il bolognese alla calma, poi l’hanno fatto salire sul mezzo di soccorso e l’hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Grazie al lavoro degli agenti della stradale non si è verificato alcun incidente.

Casi simili

Nell’aprile dello scorso anno venne segnalata la presenza di un uomo nudo lungo l’autostrada A6 Torino-Savona.

La persona in questione restava immobile accanto all’auto sulla carreggiata nord, in direzione di Torino, tra Ceva e Niella Tanaro.

L’uomo venne raggiunto dalla polizia stradale di Mondovì e da un’ambulanza. Infine venne prelevato e trasportato all’ospedale Regina Montis Regalis per gli accertamenti. La persona salvata era un 39enne del Lazio. La sua famiglia aveva denunciato la sua scomparsa nei giorni precedenti.

Molti anni prima, almeno 15, si verificò il caso di un giovane di 23 anni di Acilia (Roma) che dopo essere stato lasciato dalla fidanzata si mise a vagare nudo lungo l’autostrada A1. Le forze dell’ordine lo intercettarono in stato confusionale tra Pontecorvo e Frosinone.