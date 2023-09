Uomo punta una donna in pieno centro ad Asti e spara: 45enne ferita gravemente alla gamba, figlia sotto shock

Panico e terrore nel centro di Asti: in via Garibaldi, nella serata di mercoledì 20 settembre, sono stati esplosi colpi di pistola, in mezzo ai passanti terrorizzati.

L’uomo ha sparato e poi si è dileguato

Il bersaglio della persona che ha aperto il fuoco è stata una donna di 45 anni, ferita gravemente a una gamba mentre si trovava in strada insieme alla figlia di 17 anni. L’adolescente è illesa ma sotto shock.

I carabinieri del comando provinciale di Asti stanno indagando sul caso, coordinati dalla procura. Gli agenti hanno dato subito il via alla caccia all’uomo per rintracciare l’aggressore.

Fonte foto: ANSA

Le testimonianze

Inizialmente si è creduto che gli spari fossero stati esplosi da un uomo in un furgone entrato nella via pedonale, a pochi metri da piazza san Secondo.

Successivamente, come spiega La Repubblica, la ricostruzione della vicenda è mutata. Si è compreso che l’aggressore, quando ha sparato, era a piedi.

Si è avvicinato alla vittima con l’arma in pugno, descritta dai testimoni oculari come un revolver.

Al momento la pistola non è ancora stata rintracciata. L’aggressore, dopo aver sparato, sarebbe fuggito a piedi, per poi salire a bordo di un furgone e far perdere le proprie tracce. Almeno questo è ciò che hanno riferito alcuni di coloro che hanno assistito alla scena.

Secondo gli investigatori la fuga sul furgone è una pista da tenere attentamente monitorata. Non si esclude però che l’uomo abbia potuto usare altre vie di fuga.

Il ricovero in ospedale in condizioni serie

La 45enne colpita da un solo proiettile è stata trasportata in ospedale con la figlia.

Le sue condizioni, sempre come fa sapere La Repubblica, sono state giudicate serie dai sanitari del 118 che l’hanno soccorsa.

Madre e figlia stavano camminando a piedi nella via con i negozi ancora aperti. I primi a prestare soccorso alle due donne sono stati i commercianti e alcuni passanti.

I gestori di un bar hanno ospitato la 45enne nel loro dehors e hanno effettuato i primi medicamenti, tamponando la ferita. Qualcuno ha tentato di arrestare l’emorragia utilizzando una cintura.

Nel frattempo altre persone hanno dato sostegno alla figlia, sconvolta per la scena vista poco prima.

Le indagini e le immagini della troupe Rai

La vicenda si è consumata nel centro di Asti dove sono posizionate molte telecamere, le cui immagini sono ora al setaccio degli investigatori impegnati nella ricerca dell’aggressore.

L’esplosione dei colpi di pistola è stata ripresa anche da una troupe televisiva della Rai impegnata in un servizio in città. Anche quei filmati potrebbero rivelarsi utili alle indagini.

Nelle scorse ore un’altra aggressione ha scosso il nord Italia. Una donna è stata uccisa in provincia di Padova.