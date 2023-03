Uomo muore investito dal treno della metropolitana a Napoli: indagini in corso, ritardi su tutta la linea

Dramma sulla linea 2 della Metropolitana di Napoli, dove una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno lungo la tratta che conduce da piazza Amedeo a Mergellina.

Uomo investito dalla metropolitana di Napoli: non si esclude alcuna pista

La tragedia si è consumata all’alba, intorno alle 5, lungo la mattinata di giovedì 2 marzo.

Al momento non sono ancora state chiarite le cause del dramma. Si è già iniziato ad indagare sulla dinamica e non si esclude nessuna pista, compresa quella del gesto volontario.

I soccorsi e la messa in sicurezza della zona

Ciò che è emerso dalle prime ricostruzioni, è che l’uomo è stato centrato in pieno dal convoglio in movimento ed è deceduto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del personale sanitario del 118 e gli agenti di polizia che hanno messo in sicurezza la zona ed hanno effettuato i primi rilievi. Non è ancora nota l’identità della vittima.

Stop alla circolazione dei treni per tre ore

La circolazione dei treni è stata sospesa per circa 3 ore. Uno stop che ha permesso all’autorità giudiziaria di effettuare tutti gli accertamenti del caso.

La circolazione è rimasta bloccata dalle 5.30 alle 8.50 con l’attivazione di un servizio sostitutivo con bus tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale. Alle 8.50 la circolazione è tornata ad essere regolare.