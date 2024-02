Uomo morto in casa dopo l'incendio a Carimate vicino Como: figlia sopravvissuta alle fiamme, indagini in corso

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un 92enne è morto nell’incendio della propria abitazione a Carimate, in provincia di Como. L’anziano, rimasto intrappolato tra le fiamme, è stato soccorso dai sanitari giunti sul posto, ma è morto durante il trasporto in ospedale. Aperta un’indagine per cercare di chiarire i contorni della vicenda.

Incendio in una villetta a Carimate

L’episodio si è verificato nella mattina di lunedì 19 febbraio 2024 a morto Carimate, in provincia di Como, quando è arrivata la segnalazione di un incendio divampato in una villetta. L’abitazione, che si trova in via privata del Cavalluccio è stata avvolta dalle fiamme.

All’interno della villetta c’erano un uomo di 92 anni e la figlia. Sul posto, attorno alle 6.45, sono accorsi i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, l’elisoccorso e i carabinieri.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona in cui è avvenuto l’incendio

Morto un 92enne, salva la figlia

Nonostante le operazioni di soccorsi celeri il bilancio dell’incendio di Carimate conta un morto. Si tratta del 92enne che, recuperato dalle fiamme dell’abitazione, è morto nel corso del trasporto in ospedale.

Salva, invece, la figlia dell’anziano. Secondo quanto ricostruito dai giornali locali, la donna sarebbe riuscita a nascondersi in un luogo non raggiunto dalle fiamme.

Aperta indagine

Non è chiaro cosa sia successo e cosa abbia potuto innescare l’incendio che nella mattina di lunedì 19 febbraio ha ucciso un 92enne. Sul posto, in via privata del Cavalluccio a Carimate, sono intervenuti i carabinieri che hanno aperto le indagini sul caso.

Dai rilievi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco sarà possibile verificare l’innesco e la natura dell’incendio.