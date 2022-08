Uomo di 70 anni trovato morto in auto a Como con ferite da sgozzamento: si segue la pista dell'omicidio

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Il cadavere di un uomo di 70 anni è stato trovato all’interno di un’auto a Como. Il corpo presentava ferite da sgozzamento, per questo gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi dell’omicidio.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di giovedì 11 agosto a Como, in via Giussani, all’interno di un’auto, una Volkswagen Lupo grigia.

Per il momento la stampa locale e nazionale non è in grado di confermare se l’auto appartenesse alla vittima.

Fonte foto: ANSA I rilievi della polizia all’interno dell’auto

L’uomo, un 70enne, presentava una ferita da arma da taglio alla gola.

Si trattava di un senza fissa dimora.

Le indagini

Sulla morte del 70enne indaga la polizia.

Per il momento non è dato conoscere l’identità della vittima, ma data la ferita riportata alla gola gli agenti stanno battendo la pista dell’omicidio.

Recentemente Como è stata più volte teatro di episodi di violenza: durante la prima settimana di agosto una clochard è stata violentata da un senzatetto in pieno centro; ancora, un padre è stato arrestato dopo anni di abusi contro le figlie.

L’ipotesi delle aggressioni seriali: 3 persone colpite nella stessa zona

La tesi non è ancora confermata, ma è emerso che il cadavere dell’anziano è stato rinvenuto a poche centinaia di metri dal luogo in cui poche ore prima un passante è stato ferito da un uomo con un coccio di bottiglia.

Non è tutto: ancora prima un bambino è stato colpito ad un braccio e ad una mano mentre camminava insieme allo zio nella zona dell’ospedale Sant’Anna.

Il bambino e il passante sono fortunatamente fuori pericolo: il primo è in stato di choc mentre il secondo, colpito alla gola, è ricoverato con codice giallo.

L’aggressore è stato poi arrestato, ma non si esclude che tra gli episodi vi possa essere un collegamento.

Si tratta di Omar Querenzi, 33enne di Albiolo, ora accusato di tentato omicidio e lesioni gravi.

Come scrive ‘Il Giorno’, Querenzi era già noto alle forze dell’ordine: 8 anni fa era stato mandato in carcere per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Per la morte del 70enne, tuttavia, sono in corso gli accertamenti sulle responsabilità del Querenzi.