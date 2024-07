Uomo di 28 anni non vaccinato colpito da meningite di tipo B a Firenze: ricoverato in gravi condizioni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Preoccupazione a Firenze, dove a un uomo di 28 anni, che vive e lavora nel capoluogo toscano, è stata diagnosticata una meningite da meningococco B, malattia per la quale l’uomo non risulta vaccinato. Il 28enne è attualmente ricoverato in condizioni critiche in un ospedale della Asl Toscana centro.

È stato notificato nella giornata di venerdì 26 luglio 2024 un caso di meningite da meningococco B a Firenze, in un uomo di 28 anni che vive e lavora nel capoluogo toscano.

Il 28enne sarebbe attualmente ricoverati, in condizioni critiche, in un ospedale non specificato della Asl Toscana centro, come spiegato dalla stessa azienda sanitaria, che ha fatto anche sapere di aver attivato la profilassi.

Fonte foto: 123RF

Secondo quanto si apprende, come riportato anche da La Repubblica, il paziente non risulta vaccinato per meningococco B, che in Toscana è stata introdotta gratuitamente per i nuovi nati del 2014 e per le persone a rischio, mentre per il resto della popolazione è accessibile previo pagamento del ticket.

Il ricovero dell’uomo

Come spiegato dalla stessa azienda sanitaria locale, il caso del 28enne è stato segnalato all’Unità funzionale di igiene pubblica e della nutrizione di Firenze 1, che ha disposto tutti gli interventi preventivi necessari.

L’Igiene pubblica dell’Asl Toscana Centro è stata attivata per ricostruire i contatti avuti dal 28enne nei giorni precedenti il ricovero, e la profilassi farmacologica è stata proposta ai contatti stretti emersi dall’inchiesta epidemiologica.

La meningite meningococcica di tipo B colpisce prevalentemente i bambini piccoli, gli adolescenti e giovani adulti e può causare quadri clinici molto gravi.

Cos’è la meningite di tipo B

La meningite è un’infiammazione di origine virale o batterica delle meningi, le membrane che rivestono cervello e midollo spinale, che rientra nelle cosiddette MIB (Malattie Invasive Batteriche), “infezioni caratterizzate dalla presenza di batteri in siti normalmente sterili (come il sangue) che presentano una elevata frequenza di gravi complicanze”.

I sintomi della meningite inizialmente possono comportare sonnolenza, mal di testa e inappetenza. Dopo pochi giorni sopraggiungono nausea, vomito, febbre alta, pallore e fotosensibilità.

La meningite si cura generalmente con antibiotici, anche se spesso i arriva tardi sull’infezione, dato che la sepsi può sopraggiungere in poche ore. Esistono 5 ceppi principali di meningococco: A, B, C, Y e W. Per A, C, Y e W esiste il vaccino quadrivalente, mentre per il B si può utilizzare un vaccino apposito.