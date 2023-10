Strage nel Maine con 18 morti e 13 feriti a Lewiston: caccia al killer Robert Card, è un ex militare

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Strage a Lewiston, nel Maine negli Stati Uniti, dove un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato, in un bar e in una sala bowling uccidendo decine di persone. Il bilancio, secondo quanto confermato dalla governatrice Janet Mills, è di 18 morti e 13 feriti.

Strage nel Maine

Si tratta di una vera e propria strage che ha sconvolto la seconda cittadina del Maine, Lewiston, centro che conta circa 40.000 abitanti. Nella sera di mercoledì 25 ottobre, poco dopo le 19 (le 2 di giovedì 26 ottobre in Italia), l’ex istruttore di armi Robert Card ha fatto incursione in tre diverse attività commerciali (un bar, un bowling e un centro logistico Walmart) aprendo il fuoco e uccidendo decine di persone.

L’uomo, che dopo aver sparato si è dato alla fuga, sembra aver mirato a caso e senza un motivo preciso.

“Le persone che hanno perso la vita sono 18 e i feriti 13”. Lo ha afferma la governatrice del Maine, Janet Mills, nella conferenza stampa di aggiornamento sulla sparatoria di Lewiston e sulla caccia all’uomo in corso da ore, ancora senza risultati.

Killer in fuga

Il killer, come detto, sarebbe il militare 40enne Robert Card che ha aperto il fuoco con un fucile AR-15. L’uomo sarebbe un militare, ex istruttore di armi, che di recente avrebbe perso il lavoro.

Secondo quanto riferito dai media americani, pare che a Card di recente fosse stato diagnosticato un disturbo mentale per il quale sarebbe stato ricoverato per diverse settimane in ospedale.

Fonte foto: ANSA Il killer Robert Card in un fermo immagine diramato dalle forze dell’ordine americane

Dopo aver aperto il fuoco il 40enne si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato dagli uomini dell’FBI che hanno lanciato l’allarme: “È armato e pericoloso”. Segnalata la possibile vettura con la quale il 40enne è fuggito, una Subaru Outback bianca, che è stata rivenuta abbandonata a circa 10 chilometri di distanza dai luoghi della strage.

Biden vicino al Maine

Intanto il presidente americano Joe Biden ha avuto colloqui telefonici con il governatore del Maine, Janet Mills, i senatori Angus King e Susan Collins, e con Jared Golden.

Il presidente, ha fatto sapere la Casa Bianca, ha “offerto pieno sostegno federale in seguito a questo orribile attacco”.

Lewiston in lockdown

Mentre l’FBI sta cercando di intercettare Card, Lewiston è stata messa in lockdown con la massima allerta per la sicurezza. Chiuse scuole e uffici per il 26 ottobre.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Androscoggin ha sollecitato poi tutte le attività commerciali a chiudere temporaneamente per l’intera durata della caccia all’uomo.

La strage peggiore del 2023

Secondo quanto riferito dall’Agi, si tratta della strage con armi da fuoco più pesante nel 2023 per gli Stati Uniti, visto il numero dei morti.