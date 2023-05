Uomo armato fa irruzione in un orfanotrofio in Polonia: uccisa una 16enne, ferite diverse persone

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Momenti di assoluto panico e tragedia per un orfanotrofio in Polonia, vicino alla città di Lodz. Un uomo armato ha fatto irruzione nell’istituto ed è riuscito ad uccidere una giovane ragazza, ferendo una decina di altre persone.

L’attacco all’orfanotrofio di Tomisławice

Stando a quanto riportato dall’agenzia Reuters, i fatti si sono verificati nella tarda serata di martedì 9 maggio 2023 nei pressi di Tomisławice, nel distretto Sieradz non distante dalla città di Lodz.

Qui, un giovane uomo armato di coltello è riuscito ad entrare in un orfanotrofio: inizialmente avrebbe aggredito una delle educatrici, poi si sarebbe scagliato sugli altri giovani ospiti della struttura.

Fonte foto: iStock L’uomo entrato nell’orfanotrofio potrebbe essere l’ex fidanzato della giovane uccisa

Tragicamente, viene riportata una vittima: si tratta di una ragazza di appena 16 anni, per la quale non c’è stato nulla da fare.

Morta una 16enne, ferite almeno 9 persone

La notizia è stata confermata dalla portavoce della polizia di Lodz, Aneta Sobieraj, alla tv pubblica polacca. Ai media ha riferito della morte della 16enne e il ferimento di altre persone nell’attacco.

Nello specifico sarebbero almeno 9 gli altri feriti: cinque di questi sono stati trasportati in ospedale in condizioni non giudicate in pericolo di vita. In tutto nell’istituto erano presenti 13 persone.

Sul posto sono arrivati polizia, elicotteri, cinque squadre mediche e altrettante di vigili del fuoco. I bambini non feriti sono stati portati in un altro istituto.

Fermato l’uomo armato che ha fatto irruzione

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, dietro al drammatico agguato nell’orfanotrofio in Polonia ci sarebbe un 19enne che non è mai stato ospite dell’istituto.

Dalle prime ricostruzioni, non sarebbe ancora emerso il motivo legato all’attacco: alcune fonti locali riportano che potrebbe essere l’ex fidanzato della giovane vittima. Si sarebbe introdotto in camera sua da una finestra prima di iniziare la quasi strage.

La polizia è riuscita a rintracciarlo e fermarlo entro un’ora dall’accaduto, a casa sua. Non avrebbe opposto resistenza e sarebbe stato sobrio in quel momento, ma sono in corso test per valutare la presenza di alcol o droga nel sangue.