Uomo armato di ascia aggredisce i passeggeri di un treno: panico in Germania, ferita una 17enne

Momenti di puro terrore su un treno regionale della tratta che collega Cottbus a Francoforte sull’Oder, in Germania. Un uomo armato di ascia ha aggredito i passeggeri che si trovavano su diverse carrozze. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 17 anni, che ha riportato una ferita alla testa.

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, la ragazza non sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha arrestato un uomo di 37 anni di nazionalità polacca, sarebbe stato lui il responsabile dell’aggressione avvenuta venerdì 24 marzo. Il movente non è ancora stato chiarito.

Aggressione a colpi di ascia sul treno

La polizia tedesca non ha fornito molti dettagli sull’accaduto. Secondo le informazioni riportate dai quotidiani locali, il 37enne sarebbe salito sul treno a Guben. Una volta a bordo ha camminato all’interno di diversi vagoni brandendo un’arma molto simile a un’ascia.

Una 17enne è stata colpita alla testa ed è ora ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13 di venerdì 24 marzo e gli agenti sono intervenuti poco dopo. L’aggressore, un 37enne di nazionalità polacca, è stato arrestato. Tuttavia, il movente dell’aggressione non è stato ancora chiarito.

Nel 2016 un episodio simile in Germania

Un episodio simile era accaduto, sempre in Germania, nel 2016. In quell’occasione un 17enne afghano, richiedente asilo politico, aveva aggredito i passeggeri di un treno diretto a Wurzburg (Baviera) utilizzando un’ascia.

Il bilancio finale era stato di quattro persone ferite, di cui due in modo grave, tutte componenti di una famiglia di nazionalità cinese. Il giovane aggressore era stato ucciso dalla polizia mentre tentava la fuga.