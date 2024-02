Uomo armato barricato sul balcone di casa a Napoli: avrebbe ucciso la moglie, polizia sul posto

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia a Napoli. Un uomo si è barricato sul balcone della propria casa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale della città campana. Avrebbe ucciso un familiare a colpi di pistola e starebbe sparando a passanti e polizia, intervenuta sul posto.

Uomo barricato sul balcone a Napoli

Nella mattinata di giovedì un uomo si è barricato sul balcone della propria casa a San Giovanni a Teduccio, un quartiere alla periferia est di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni riportate dal quotidiano locale ‘Il Mattino’, avrebbe ucciso la moglie.

L’uomo sarebbe stato identificato. Si tratterebbe di un 45enne, di professione guarda giurata. Dopo aver ucciso la moglie, avrebbe continuato a sparare dal quarto piano del palazzo sia sulla polizia, intervenuta sul posto, che sui passanti.

La situazione ha spinto la polizia a limitare l’accesso alla zona. Le persone che erano scese in strada sono state fatte rientrare in casa o nella propria auto, per evitare che fossero colpiti dai proiettili vaganti sparati dall’uomo.

Notizia in aggiornamento