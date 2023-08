Uomo apre il fuoco contro la moglie in un bar in California: 3 morti e 6 feriti, poi viene ucciso dagli agenti

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Spari in un bar in California. Un uomo armato ha aperto il fuoco prendendo di mira la moglie, uccidendo 3 persone e ferendone altre 6. A sua volta è stato poi ucciso dalle forze dell’ordine chiamate sul posto.

Gli spari in un bar

Un uomo armato ha aperto il fuoco in un bar per motociclisti nella contea di Orange, in California, nella serata del 23 agosto.

L’allarme dal bar e ristorante Cook’s Corner a Trabuco Canyon è arrivato alle forze dell’ordine intorno alle 19.40 dell’ora locale.

Fonte foto: ANSA Il capo dei vigili del fuoco della contea di Orange, Brian Fennessy, parla dopo la sparatoria

Sembra che nell’attacco all’interno del bar, un uomo stesse prendendo di mira la moglie.

L’uomo è poi rimasto ucciso in una sparatoria con gli agenti della contea di Orange arrivati sul posto, come dichiarato dallo sceriffo Jeff Hallock.

Nella sparatoria avrebbe ucciso tre persone in tutto e ne avrebbe ferite altre sei. Non è ancora chiaro tra quali rientri la moglie.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un poliziotto in pensione, ipotesi che deve essere ancora confermata. “Stiamo lavorando per confermarlo, e ci aspetteremmo di avere quell’informazione forse domani” ha dichiarato lo sceriffo.

Delle persone ferite, 5 sono state trasportate in ospedale con ferite da arma da fuoco e 2 di queste sarebbero in gravi condizioni.

Le dichiarazioni delle autorità

La senatrice dello stato, Catherine Blakespear, si è detta “devastata” per la sparatoria. “Il mio cuore soffre per le persone coinvolte”, ha scritto sui suoi profili social.

“Io e il mio team stiamo monitorando la situazione e ringraziamo i primi soccorritori per il loro coinvolgimento sulla scena” ha aggiunto.

L’ufficio del governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato di essere a conoscenza della sparatoria e del coordinamento in atto con i funzionari locali.

Le sparatorie negli Usa

Secondo il gruppo no-profit Gun Violence Archive, dall’inizio dell’anno negli Stati Uniti si sono verificate almeno 465 sparatorie di massa, definite come quelle in cui vengono uccise almeno quattro persone.

Una delle ultime grandi sparatorie avvenute in California, risaliva a gennaio, quando un uomo di 67 anni ha sparato e ucciso su 7 persone, tutte cinesi.

La strage era avvenuta nell’area di Half Bay Moon, nella contea di San Mateo, a sud di San Francisco. Il killer si era poi consegnato senza opporre resistenza.