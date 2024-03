Uomo accoltellato in piazza Umberto a Bari, ferito all'addome e ricoverato in ospedale: caccia all'aggressore

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

A Bari un uomo di 50 anni è stato accoltellato all’addome per strada e in pieno giorno, da un aggressore adesso ricercato dalla polizia. L’episodio è avvenuto nella mattina di lunedì 11 febbraio in piazza Umberto, nel centro del capoluogo pugliese. Scattata immediatamente la caccia allo sconosciuto che si è dato alla fuga.

Uomo accoltellato in Piazza Umberto

Secondo quanto ricostruito dall’edizione locale della Repubblica, l’aggressione è avvenuta sul vialone che unisce i due tratti di via Sparano, non lontano dalla grande fontana davanti alla sede dell’Università “Aldo Moro”.

L’uomo è stato prima curato sul posto dagli operatori del 118, intervenuti con un’ambulanza e un’auto medica, per essere poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico di Bari con ferite lievi. Non sarebbe in pericolo di vita.

Piazza Umberto I a Bari dove è stato accoltellato l’uomo di 50 anni

Le ricerche a Bari

Sul luogo dell’aggressione è arrivata subito anche la polizia, al lavoro per ricostruire l’accaduto e le cause che hanno portato all’aggressione.

Gli agenti si sono messi intanto alla ricerca dell’aggressore, scappato via subito dopo l’accoltellamento, grazie al racconto di testimoni che hanno assistito alla scena e passando al setaccio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona.

L’accoltellamento a Ischitella

Uno degli ultimi episodi di accoltellamento per strada è avvenuto sempre in Puglia, a Ischitella, nel Foggiano. Vittima dell’episodio è stato il 60enne Vincenzo Silvestri, ucciso a a coltellate in un vicolo del comune di Ischitella.

L’uomo sarebbe stato trovato in condizioni disperate nei pressi di un’abitazione nelle vicinanze del centro storico. Trasportato d’urgenza in ospedale, il 60eenne sarebbe morto per dissanguamento a breve distanza dal ricovero.