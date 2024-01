Uomo accoltellato alla gola nel centro di Viterbo morto in ospedale: fermati i presunti aggressori

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un uomo di 44 anni, straniero, residente a Viterbo, è morto dopo essere stato accoltellato alla gola nel tardo pomeriggio di martedì 2 gennaio nel centro storico del capoluogo.

Cosa è successo a Viterbo

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, il 44enne sarebbe stato accoltellato alla gola probabilmente durante una lite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della Polizia. Gli inquirenti si sono messi all’opera per ricostruire la dinamica dei fatti e per rintracciare gli autori dell’aggressione. Nelle ore successive sono stati presi i presunti autori dell’aggressione: si tratterebbe di 2 o 3 persone di origine straniera, residenti a Viterbo.

I soccorsi all’uomo accoltellato

L’uomo, soccorso subito dopo il fatto, è stato trasportato all’ospedale Belcolle di Viterbo dove è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione.

Nelle ore successive, il 44enne è deceduto.

L’altro caso di cronaca in provincia di Viterbo

Sempre nella provincia di Viterbo, ma a Civita Castellana, una donna di 71 anni è arrivata morta all’ospedale locale, portata dal marito che ha riferito di una caduta dalle scale di casa nel comune di Sant’Oreste, in provincia di Roma.

Come riferito dall’agenzia ‘ANSA’, però, i medici hanno riscontrato delle ferite non compatibili con la versione dei fatti fornita dal marito. Per questo motivo hanno chiamato i Carabinieri.

L’uomo è stato portato in caserma e la sua posizione è al vaglio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Tivoli. Non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella dell’omicidio. Durante un primo sopralluogo in casa, i Carabinieri avrebbero trovato alcuni oggetti con tracce ematiche.