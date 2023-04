Uomo accoltellato a Napoli mentre è alla cassa: faceva la spesa al supermercato del centro commerciale Azzurro

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Violenza al centro commerciale a Napoli. Un uomo sarebbe stato accoltellato mentre attendeva in fila alla cassa al supermercato del centro commerciale Azzurro a Fuorigrotta, periferia ovest della città campana. La vittima di 53 anni era già noto alle forze dell’ordine.

La ricostruzione dell’accoltellamento al centro commerciale

Nella serata di ieri 23 aprile a Fuorigrotta, periferia occidentale di Napoli, si sarebbe verificata un’aggressione. Il teatro dell’accaduto è il centro commerciale Azzurro, più precisamente il supermercato interno.

La vittima è un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, che sarebbe stato accoltellato mentre si trovava nei pressi delle casse dopo aver fatto la spesa.

Fonte foto: Tuttocittà Napoli, quartiere Fuorigrotta, dove è avvenuta l’aggressione

La coltellata lo avrebbe raggiunto all’addome, causandogli una ferita che ha comportato il ricovero all’ospedale San Paolo di Napoli. La prognosi sarebbe di 12 giorni per la completa guarigione.

I crimini violenti e i comportamenti antisociali in Italia

L’Italia è uno dei Paesi più sicuri d’Europa. Nel continenti infatti, siamo tra quelli che denunciato meno reati violenti, tra omicidi, rapine e furti. Siamo in terza posizione, meglio di noi fanno solo Svezia e Svizzera.

Nonostante l’impressione che si ha dalle notizie riportate, i crimini sono in costante calo, anche nelle città dove gli abitanti sono più propensi a denunciare come quelle del nord.

Dopo la pandemia però si è verificata un’inversione di tendenza non sui crimini, ma sui comportamenti antisociali. Risse, piccoli furti, aggressioni e in generale comportamenti sgradevoli ma non sempre illegali, che fanno però diminuire il senso di sicurezza nei cittadini.

Un cambiamento che si è sentito soprattutto nelle grandi città, come Milano o Napoli, dove eventi di questo tipo si moltiplicano soprattutto tra i giovani.

Le ipotesi degli investigatori

Subito dopo l’aggressione i carabinieri di Napoli Rione Traiano avrebbero identificato il responsabile in un uomo di 33 anni, denunciato per violenza privata.

Le indagini sono però ancora in corso. Le forze dell’ordine starebbero tentando di capire quali siano state le motivazioni dell’aggressione tramite accoltellamento.

Il movente risulta ancora poco chiaro: date le ferite riportate non sembra un tentativo di omicidio premeditato, e nemmeno una rapina, ma non si esclude nessuna pista per il momento.