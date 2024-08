Uomo accoltella passanti alla festa cittadina di Solingen in Germania, ci sono morti e feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora allarme in Germania. Nella serata di venerdì un uomo armato di coltello avrebbe iniziato a colpire i passanti durante una festa cittadina a Solingen, nella Germania occidentale. Stando alle prime informazioni ci sarebbero diversi morti, almeno tre, e feriti in gravi condizioni. L’aggressore è in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine.

Uomo accoltella passanti a Solingen in Germania

Il fatto è avvenuto nella serata di venerdì 23 agosto a Solingen, città di 150mila abitanti del Nordreno-Vestfalia, nella Germania occidentale.

Secondo quanto riporta la Bild, verso le 21.45 un uomo ha iniziato ad accoltellare a caso i passanti, colpendo tra le tante persone che affollano il centro in occasione di una festa cittadina.

Fonte foto: 123RF L’attacco a Solingen, a nord di Colonia, nella Germania occidentale

Da oggi a domenica a Solingen si svolge una festa per il 650esimo anniversario della nascita della città.

Ci sono morti e feriti

Stando alle prime informazioni, l’aggressore armato di coltello avrebbe ucciso e ferito diverse persone.

La Bild riferisce che le vittime dell’attacco sarebbero almeno tre, diversi i feriti, anche in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute decine di soccorritori, ambulanze, mezzi e uomini delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Caccia al killer

La polizia ha lanciato l’allarme e invitato i residenti a rimanere in casa ed evitare il centro della città.

Verso le 22 la festa è stato interrotta e le migliaia di persone presenti sono state invitate a tornare a casa.

L’aggressore, che secondo le prime testimonianze sembrerebbe un uomo arabo, è fuggito dopo l’attacco.

La polizia ha avviato una vasta caccia all’uomo per catturarlo, chiudendo strade e formando posti di blocco.