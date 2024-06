Uomo accoltella moglie e figlio a Monza, sono in gravi condizioni dopo la fuga insanguinati da casa: arrestato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato la moglie e il figlio, rispettivamente di 46 e 23 anni, all’alba di lunedì, nella loro abitazione di Monza.

Cosa è successo a Monza: le prime informazioni

Le due vittime sono ricoverate in gravi condizioni di salute all’ospedale San Gerardo di Monza. Hanno riportato diverse ferite all’addome.

Come riferito dall’agenzia ‘ANSA’, a lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno sentito le urla e poi hanno visto la donna e il figlio scappare fuori di casa ricoperti di sangue. L’uomo è stato bloccato dai poliziotti ed è stato portato in Questura.

L’aggressione è avvenuta in via Ariosto a Monza, nelle prime ore del mattino di lunedì 10 giugno. L’uomo ritenuto responsabile del duplice accoltellamento a Monza ai danni della moglie e del figlio è stato portato in Questura.

Maggiori dettagli

‘Il Giorno’ ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda: erano circa le 6,30 del mattino di lunedì 10 giugno quando in via Ariosto, nella zona della stazione, una donna e il figlio sono fuggiti in mezzo alla strada ricoperti di sangue, in fuga dalla loro casa dove erano stati appena accoltellati. Si sono accasciati sul marciapiede mente l’uomo, dall’interno dell’abitazione, continuava a inveire contro di loro e insultarli.

Gli agenti di polizia, chiamati dai vicini di casa terrorizzati, hanno arrestato l’uomo, portato in Questura. Avviate le indagini per capire cosa possa aver scatenato la furia dell’aggressore. Non risultano precedenti per maltrattamenti.

Come stanno le due vittime

Stando a quanto riportato da ‘Monza Today’, l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul luogo dell’aggressione in codice rosso l’ambulanza e l’automedica. Le condizioni dei due feriti sono apparse fin da subito molto gravi.

La donna, ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza, ha riportato lesioni da taglio all’addome e a un braccio. Il ragazzo è stato colpito da fendenti che lo hanno raggiunto nella zona addominale. Anche lui è stato trasferito in ospedale, più precisamente al Niguarda di Milano, in codice rosso.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.