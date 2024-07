Università online rivoluzionate dal decreto, in quelle telematiche esami in presenza e lezioni non registrate

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Cambia tutto per le Università online: un nuovo decreto ministeriale impone alle facoltà telematiche nuove regole per esami e lezioni. Il decreto modificherà radicalmente questa tipologia di Atenei, che sono spesso al centro del mirino delle critiche, anche molto aspre, che giudicano i percorsi di studio come eccessivamente semplici rispetto ai corsi offerti dall’istruzione pubblica. Ecco tutte le modifiche contenute nel decreto.

Università online, pronto il decreto: novità per lezioni ed esami

Esami in presenza e parte delle lezioni in diretta: questo, in sostanza, è ciò che prevede il decreto ministeriale per le Università online.

Le novità previste arrivano dal tavolo di discussione del Consiglio Universitario Nazionale che, di concerto con Anvur, ha lavorato al testo del decreto ministeriale rivolto alle Università telematiche.

Le modifiche verranno introdotte per migliorare la qualità delle Università online

Se il decreto non dovesse subire modifica, gli Atenei telematici dovranno fornire almeno il 40% delle lezioni previste in diretta. In questo modo, gli studenti potranno interagire coi docenti in tempo reale.

Novità anche per quanto concerne gli esami: sarà necessario svolgerli esclusivamente in presenza. In sostanza, gli esami online potrebbero presto diventare solo un ricordo.

Università telematiche: decreto al via nel prossimo Anno Accademico

CUN e Anvur hanno velocizzato le operazioni e concluso il tavolo di confronto sul nuovo decreto proprio recentemente.

Il prossimo step è la firma di Anna Maria Bernini, Ministra dell’Università e della Ricerca. Firma che potrebbe arrivare a breve, già prima della pausa prevista per l’estate.

Nelle intenzioni di CUN e Anvur c’è infatti la volontà di rendere operativo il decreto per le università online già a partire dal prossimo Anno Accademico.

In questo modo, gli Atenei online rischiano di doversi adeguare già a partire dal prossimo mese di ottobre.

Cosa cambia per i corsi “in presenza”

Il nuovo decreto per le Università online, oltre che di lezioni ed esami, si occupa anche dei corsi accreditati come “in presenza”.

Le Università telematiche, in sostanza, avranno l’obbligo di accreditare come corsi in presenza solo quelli svolti effettivamente svolti in questa modalità.

Questo significa che, qualora l’Ateneo proponga anche corsi online, non verrà interamente accreditato come “in presenza”.

Perché le novità si concretizzino, comunque, manca ancora la firma ufficiale della Ministra Anna Maria Bernini.