Undicenne in bicicletta travolto da auto pirata a Milano: morto sul colpo, il conducente è fuggito

Tragedia a Milano, dove un ragazzino di soli 11 anni ha perso la vita, travolto da un’auto pirata, nella notte tra l’8 e il 9 agosto. Dopo l’investimento, il conducente della macchina non si è fermato, ed è stato rintracciato solo diverse ore dopo dalle forze dell’ordine.

Investito da un’auto pirata mentre era in bicicletta con il padre

Il giovanissimo, nato a Milano da genitori egiziani, si trovava in bicicletta con il padre intorno alla mezzanotte di martedì 9 agosto in via Bartolini, all’altezza del civico 42, nella periferia Nord del capoluogo lombardo.

Mentre i due percorrevano il tratto di strada tra piazza Firenze e piazza Prealpi, una Smart ha investito l’11enne, continuando poi la propria corsa senza fermarsi.

Fonte foto: Tuttocittà Il luogo dell’incidente indicato sulla mappa della città di Milano.

Morto sul colpo l’11enne travolto dall’auto pirata a Milano

Il ragazzino è morto sul colpo, a causa del violento impatto, forse per l’alta velocità del mezzo. A nulla è servito il pronto intervento dei soccorritori.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, infatti, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente si è costituito: i sospetti su droga e alcol

La Smart stava procedendo nella stessa direzione delle due biciclette. Il conducente, dopo l’impatto, ha continuato la propria corsa, senza prestare soccorso all’11enne.

Subito è scattata la caccia all’uomo. L’automobilista si è poi costituito intorno alle 4.30 ed è stato condotto in caserma.

Si tratterebbe di un 22enne italiano, la cui posizione deve ancora essere definita dalle autorità. Su di lui, oltre all’accusa di omicidio, potrebbe essere ipotizzata anche quella di omissione di soccorso.

Sono in corso in queste ore gli accertamenti per capire se stesse guidando sotto l’effetto di alcol o sostanze psicotrope.

Gli agenti della Polizia locale hanno condotto i rilievi sul posto e continuano a indagare per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del tragico incidente che è stato fatale al ragazzino.

Neanche un mese fa, nella provincia di Alessandria, in Piemonte, un bambino di soli 9 anni è stato investito da un’auto mentre giocava sulla bicicletta davanti alla madre. Casi di cronaca che fanno riflettere sulla necessità di avere spazi sicuri e piste ciclabili nelle nostre città.