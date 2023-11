Una gigantografia dedicata a Giulia Cecchettin a Vigonovo e Saonara, al funerale ci saranno i maxi schermi

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Il volto sorridente di Giulia Cecchettin è comparso in una gigantografia affissa sotto il balcone del municipio di Vigonovo (Venezia) il comune dove la 22enne viveva insieme alla sua famiglia prima di essere uccisa quella tragica notte di sabato 11 novembre. Ancora, un’altra gigantografia staziona alla Biblioteca del polo culturale di Saonara (Padova), dove Giulia Cecchettin è cresciuta e ha vissuto a lungo.

È unanime, la partecipazione al dolore per la morte di Giulia, che ha trovato la morte la notte dell’11 novembre mentre si trovava con l’ex fidanzato Filippo Turetta, ora fermato in Germania e in attesa di estradizione.

Dopo la morte di Giulia Cecchettin, Filippo – suo coetaneo nonché collega di corso all’università – si è lanciato in una folle corsa dall’Italia all’Austria fino alla Germania, dove è stato fermato dalla polizia tedesca mentre sostava a bordo strada a bordo della sua Fiat Nuova Punto con le luci spente, senza più soldi né cibo.

Per i funerali di Giulia Cecchettin bisognerà attendere, ma secondo le prime indiscrezioni si terrà a Saonara e sarà proiettato anche su maxi schermi che consentiranno, ai partecipanti che non potranno né riusciranno ad entrare in chiesa, di assistere alla funzione e partecipare all’ultimo saluto della 22enne.