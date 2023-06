Una femmina di coccodrillo depone un uovo senza accoppiarsi: primo caso di partogenesi documentato al mondo

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Un fenomeno mai osservato prima. In uno zoo del Costa Rica una femmina di coccodrillo si è riprodotta senza che le sue uova fossero fecondate da un maschio. È successo nel 2018, ma lo studio che ha certificato l’avvenuta partenogenesi è uscito soltanto oggi.

Le uova deposte senza fecondazione

Nel 2018 una femmina di coccodrillo tenuta in isolamento per sedici anni in uno zoo del Costa Rica, deposita una covata di 14 uova. Non aveva avuto nessun contatto con altri esemplari, tantomeno maschi che potessero fecondarla.

I funzionari della struttura, sorpresi da quanto successo, ne hanno selezionate sette mettendole in un’incubatrice per verificare cosa sarebbe accaduto. Le uova non si sono schiuse, ma una successiva analisi ha confermato che al loro interno c’era un feto di coccodrillo, formato ma non vivo.

Uno studio, pubblicato su Biology Letters, ha confermato che il corredo genetico dei piccoli era quasi identico a quello della madre. Quindi la conferma: l’esemplare si era riprodotto da solo, è un caso di partenogenesi.

La partenogenesi nel mondo animale

È la prima volta che questo tipo di riproduzione viene osservato nella specie di cui fanno parte i coccodrilli. Nel resto del mondo animale è però relativamente comune, avviene in 80 specie circa.

Si tratta soprattutto di uccelli, serpenti, lucertole e pesci come gli squali, che sono in grado in determinate circostanze di riprodursi senza che la femmina venga fecondata dal maschio.

Nel caso del coccodrillo dello zoo del Costa Rica, l’uovo si sarebbe fecondato da solo tramite una sacca cellulare detta globulo polare, che normalmente viene scartata. Una capacità che potrebbe risalire ai tempi dei dinosauri.

Le spiegazioni sul perché succeda

Le motivazioni evolutive dietro alla possibilità di alcuni animali di riprodursi per partenogenesi, quindi senza bisogno di fecondazione, non sono ancora molto chiare.

In teoria potrebbe essere una sorta di garanzia per il proseguimento della specie in caso non siano disponibili maschi per farla continuare.

Questa strategia non sarebbe però molto produttiva dal punto di vista genetico, dato che il corredo della nuova generazione sarebbe quasi identico a quello della precedente, e quindi più debole.