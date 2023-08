Una donna è morta per la puntura di un calabrone nel giardino di casa a Frosinone: grave reazione allergica

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Tragedia in casa in provincia di Frosinone, dove una donna è morta a causa della puntura di un calabrone. Fatale lo shock, inutile il tentativo del marito di salvarla prendendo il medicinale in casa. Nelle ultime ore, altro caso simile: un’altra donna è stata morsa da una vipera.

Punta da un calabrone: scatta la reazione allergica

Stando a quanto riportato dalle cronache locali, tutto è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 26 agosto 2023, nei pressi di Filetti di Piedimonte San Germano, località al confine con Aquino nella provincia di Frosinone. Qui, una signora e suo marito attorno alle 22 sono usciti per andare in giardino in cerca di una tregua dal caldo.

Mentre si trovavano seduti sotto una pianta la donna, Rosa Mattia, è stata punta da un calabrone. Per lei, allergica, la situazione è stata subito drammatica: il marito si è precipitato in casa per prendere il Bentelan, medicinale consigliato dal medico e che doveva avere sempre a portata. Quando è tornato in giardino, però, la donna era già morta.

Fonte foto: Tuttocittà.it I fatti sono avvenuti in una località di circa 6.500 abitanti nella provincia ciociara

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per la donna è stato tutto inutile. I carabinieri stanno svolgendo indagini per accertare i fatti, ma sembra trattarsi di una tragedia domestica. Solo pochi giorni fa, un bimbo di 9 anni è morto ad Alessandria per lo stesso motivo.

Cosa fare se si viene punti da un calabrone

La puntura di un calabrone, come quella di vespe e api, non è letale di norma, a meno che il soggetto non sia sensibile o addirittura allergico. Rispetto ad altre specie simili, il calabrone può pungere ripetutamente iniettando così più dosi del suo veleno, che provoca forte dolore e vasodilatazione. Nei soggetti allergici, le sostanze danno subito luogo a shock anafilattico.

In caso si venga punti, è consigliabile lavare l’area con acqua e sapone, quindi disinfettare la pelle. Si può applicare anche acqua fredda o ghiaccio per lenire il dolore, o usare pomate a base di farmaci corticosteroidi. Se si verificano reazioni allergiche (gonfiore, dolore più acuto, orticaria, palpitazioni e febbre) e non si dispone già dell’autoiniettore contenente adrenalina, bisogna immediatamente chiamare il 118 e nel frattempo restare in posizione distesa o laterale se il soggetto è privo di sensi.

47enne morsa da una vipera in montagna

Come accennato, nelle ultime si è verificato anche un altro caso legato ad un animale. Una signora di 47 anni di Aviano, provincia di Pordenone, è stata morsa alla mano da una vipera mentre si trovava sulla cima del Monte San Daniele, a nord del lago Barcis.

È stato subito allertato il Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, che in poco tempo ha raggiunto la cima e prelevato la donna con un verricello, per poi trasportarla in elicottero direttamente all’ospedale di Belluno.