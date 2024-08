Una donna e le sue bambine trovate morte in casa in Austria, è giallo: i corpi hanno ferite da arma da fuoco

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Orrore in Austria: in un’abitazione di Muckendorf-Wipfing, a nord di Vienna, nel distretto di Tolln sono stati trovati i corpi senza vita di una donna con le sue due bambine. I cadaveri erano riversi sul pavimento della stanza padronale. L’intera comunità è sotto choc e le autorità locali sono già al lavoro per ricostruire le dinamiche della tragedia ed eventuali responsabilità. Secondo le prime indiscrezioni riportate dagli organi di stampa locali, i cadaveri presenterebbero ferite da arma da fuoco.

Una donna e due bambine trovate morte in casa

Le notizie sono ancora frammentarie. Le prime informazioni arrivano da Stefan Pfandler, capo della polizia della Bassa Austria, che all’agenzia APA riferisce che tre cadaveri sono stati rinvenuti in un appartamento del distretto di Tolln, a Muckendorf-Wipfing, nel pomeriggio di mercoledì 14 agosto.

Si tratta di una donna di 29 anni e delle sue piccole figlie, di 5 e 8 anni. Sempre secondo le prime indiscrezioni, i corpi presenterebbero ferite da arma da fuoco.

Heute riporta che all’interno dell’abitazione sarebbe stata rinvenuta anche un’arma da fuoco, per la precisione una pistola, per questo motivo Stefan Pfandler dichiara: “Vogliamo chiarire se è stata usata, e come”.

Mentre scriviamo, sulla scena della tragedia sono presenti le autorità locali insieme agli uomini della scientifica per gli opportuni rilievi. Le dinamiche non sono ancora chiare, e gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.

I cadaveri trovati dal padre delle bambine

Come già detto, le notizie sono ancora frammentare. Secondo Fanpage a fare la macabra scoperta sarebbe stata una parente della 29enne, preoccupata per le mancate risposte della donna alle telefonate. La parente, dunque, si sarebbe recata presso l’abitazione della donna e avrebbe scoperto la tragedia.

Secondo Heute, invece, a scoprire i cadaveri sarebbe stato il padre delle bambine, nonché ex compagno della 29enne. L’uomo avrebbe rinvenuto i corpi nella stanza da letto della donna, al piano superiore, e subito dopo avrebbe allertato i soccorritori e la polizia.

L’ipotesi dell’omicidio-suicidio

Heute scrive che gli inquirenti, che – come già scritto – non escludono alcuna ipotesi, valutano anche la possibilità dell’omicidio-suicidio: la 29enne avrebbe ucciso le sue due bambine per poi rivolgere l’arma contro se stessa.

Nel frattempo si attende l’arrivo del medico legale, la cui ispezione potrebbe fornire una prima ricostruzione della tragedia. Il sindaco di Muckendorf, Harald Germann, ha riferito a Heute: “Conoscevo le bambine, mi tremano le gambe”.