Una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari per Giulia Tramontano, il testo di Migliore e la reazione di Chiara

Tra le canzoni del nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari, intitolato Hello World e pubblicato venerdì 6 dicembre, ce n’è anche una dedicata a Giulia Tramontano. Il testo di Migliore – questo il nome del brano – racconta infatti del dialogo tra un bambino e sua madre, con numerosi riferimenti alla ragazza uccisa da Alessandro Impagnatiello mentre era al settimo mese di gravidanza.

Migliore, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari dedicata a Giulia Tramontano

La canzone della band (che in passato aveva già affrontato il tema della violenza sulle donne) inizia con una chitarra accompagnata dal canto di un coro, una melodia simile a una ninna nanna.

È nella seconda strofa, però, che i riferimenti al drammatico episodio di cronaca nera si fanno più chiari: “Piccola donna, che cammini tra le stelle. Mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37“, è uno dei versi della 14esima traccia dell’album.

E ancora: “Tramontano le nuvole, ma resterà il sole, perché tu ti meriti un giorno migliore. Tu dormi, bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino”, un altro passaggio del pezzo.

Il commento della band

“Migliore è una canzone che amiamo particolarmente perché quest’anno ci sono stati quasi 100 femminicidi, una statistica vergognosa che quasi ogni giorno riempie le pagine dei giornali”, hanno spiegato i Pinguini Tattici Nucleari in un’intervista rilasciata a La Stampa.

Secondo il gruppo, nell’arte e in particolare tra gli uomini, “non se ne parla abbastanza“: “Giustamente le artiste sono coalizzate, basti pensare a ‘Una nessuna centomila’ perché sentono sulla pelle un problema enorme, ma gli uomini non hanno mai urlato abbastanza contro questa emergenza”.

La band ha quindi fatto sapere di essere felice di fare qualcosa di meritorio creando dibattito attraverso le canzoni. In un altro brano dell’album, dal titolo Piccola Volpe, si parla del tema del consenso e del rapporto tra uomo e donna.

La reazione della sorella Chiara

Anche la sorella di Giulia Tramontano, Chiara, ha ringraziato il gruppo per il bel tributo.

“La canterò a squarciagola per te“, ha scritto la giovane in una storia pubblicata su Instagram. “Grazie per averle dato vita attraverso la vostra musica”, ha aggiunto.

Il testo della canzone

Ecco di seguito il testo completo della canzone:

“A un tratto il bambino guardò

Sua madre negli occhi, a metà del percorso

Chiese: dove si arriva da qui?

Lei disse: non so, ma spero in un posto

Migliore, migliore

Vorrei insegnarti parolacce che non devi dire

Nel poco tempo che rimane prima che il tuo tempo non esista più

Vorrei insegnarti a fare tardi, sai, magari con gli amici

Mentre ti aspetto a notte fonda sul divano in compagnia della TV

Ma il mondo ha deciso di no

Ho provato a combatterlo, però non si può

Ti avrei dato un secolo, un anno, due ore

Ma forse ti meriti un tempo migliore

Un tempo migliore”.

Piccola donna, che cammini tra le stelle

Mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37

Sei la rima fiore amore, la più difficile che ci sia

La trovi solo se hai fortuna in certe notti bianche di periferia

Ma il mondo ha deciso per noi

Che siamo due vittime del senno di poi

Tramontano le nuvole, ma resterà il sole

Perché tu ti meriti un giorno migliore

Tu dormi, bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino

Che strano destino, andarsene a maggio come due fragole

Giro in tondo ormai da ore, ho una sola direzione

Seguo il ritmo del tuo cuore che ancora non c’è

Ho finito le parole, cerco il mio finale e so che

Forse non sarà il migliore, ma almeno sarà qui con te”.