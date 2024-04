Un uomo si è dato fuoco davanti al tribunale dove è in corso il processo contro Donald Trump a New York

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una persona si è data fuoco fuoco di fronte al tribunale di New York dove è in corso il processo contro l’ex presidente statunitense Donald Trump per il caso del presunto pagamento alla pornostar Stormy Daniels.

Uomo si dà fuoco davanti al tribunale a New York

L’episodio è avvenuto nella giornata di venerdì 19 aprile a New York, davanti al tribunale di Manhattan in cui è in corso in questo giorni il processo penale a carico di Donald Trump.

Secondo quanto riporta la Cnn, i poliziotti presenti sono subito intervenuti e hanno spento le fiamme con gli estintori. L’uomo è stato quindi soccorso e portato via in ambulanza dai paramedici.

Fonte foto: ANSA Trump era all’interno del tribunale quando l’uomo si è dato fuoco

La polizia di New York ha riferito che l’uomo è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Donald Trump si trovava all’interno del tribunale al momento dei fatti.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata dalla Cnn, l’uomo si è dato fuoco nel parco che si trova dall’altra parte della strada rispetto al tribunale.

Testimoni lo hanno visto lanciare in aria dei volantini, versarsi addosso della benzina che aveva in un contenitore nello zainetto e poi darsi fuoco. Non è ancora chiaro se il fatto sia legato o meno al processo in corso contro Trump.

Il processo contro Donald Trump

L’uomo si è dato fuoco mentre all’interno del tribunale veniva definita la selezione dei 12 giurati, e i 6 sostituti, che dovranno giudicare Donald Trump.

L’ex presidente degli Stati Uniti e candidato alle prossime presidenziali per i pagamenti occulti, 130mila dollari, che avrebbe versato all’ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio poco prima delle elezioni presidenziali del 2016, che vinse battendo la candidata democratica Hillary Clinton.

Trump è il primo ex presidente statunitense a comparire in un tribunale penale: il processo è iniziato lunedì 15 aprile, ma entrerà nel vivo soltanto a partire dalla prossima settimana.