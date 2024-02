Un uomo disperso e diversi feriti nell’incendio al parco divertimenti più grande della Svezia: il video

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un incendio, ripreso anche in video, è scoppiato nel Liseberg Park, il parco divertimenti acquatico più grande della Svezia. Secondo la polizia ci sono diverse persone ferite, almeno una dozzina, e un uomo risulta scomparso, mentre i vigili del fuoco hanno invitato le persone residenti in zona a non uscire di casa e a chiudere porte e finestre.

L’incendio nel parco divertimenti in Svezia

È scoppiato nella giornata di ieri – lunedì 12 febbraio – un vasto incendio nel Liseberg Park di Goteborg, il più grande parco divertimenti della Scandinavia per area e numero di visitatori (circa tre milioni di visitatori all’anno).

Le fiamme sono divampate nella zona dell’acquapark “Oceana”, una delle ultime attrazioni costruite (e non ancora finite) all’interno del parco divertimenti svedese, un parco acquatico coperto che occupa una superficie di circa 14mila metri quadri.

Il Liseberg Park di Goteborg, il parco divertimenti più grande della Svezia: un incendio è scoppiato in una delle nuove attrazioni in allestimento, causando numerosi feriti e un disperso

Dal luogo dell’incendio si è sviluppata una grande colonna di fumo nero, e gran parte degli acquascivoli a tubo sono andati distrutti, tra cui uno con un dislivello di 13 metri e alcuni ancora in costruzione, mentre i vigili del fuoco accorrevano per tentare di domare le fiamme.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incendio sono accorsi decine di mezzi dei vigili del fuoco e auto della polizia, oltre al personale sanitario. Le forze dell’ordine hanno inoltre emesso un comunicato consigliando agli abitanti della zona di rimanere in casa e di tenere le finestre chiuse per proteggersi dai fumi.

Anche gli ospiti di un albergo e degli uffici nelle vicinanze sono stati evacuati. Ad oggi il rogo non è stato ancora del tutto spento, e secondo il quotidiano locale Goteborgs-Posten le operazioni dei vigili del fuoco potrebbero richiedere ancora tempo prima di concludersi.

Ci sono inoltre diversi feriti, non meno di dodici stando alle informazioni condivide dai giornali del posto. Nella serata di ieri la polizia ha inoltre comunicato che un uomo risulta disperso.

L’uomo disperso nell’incendio

Un portavoce del parco ha spiegato all’agenzia di stampa svedese TT che non erano presenti ospiti all’interno del parco acquatico Oceana, la nuova aggiunta del park Liseberg Park di Göteborg la cui apertura era prevista entro la fine dell’anno.

Nel comunicato è inoltre chiarito che l’uomo attualmente disperso è un dipendente del Liseberg Park che stava lavorando al progetto. Secondo i vigili del fuoco, almeno tre esplosioni hanno gettato detriti dagli edifici sparsi sugli acquascivoli in fiamme.

Ancora da chiarire le cause che hanno dato vita all’incendio, così come l’entità dei danni provocati dalle fiamme che hanno avvolto la nuova struttura del Liseberg Park, il parco divertimenti inaugurato nel 1923. L’inaugurazione della zona “Oceana” era prevista per l’inizio dell’estate 2024.