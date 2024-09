Un rarissimo esemplare di volpe nera è stato avvistato in Italia: perché è così raro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Avvistata una volpe nera in Italia. Una fototrappola impiegata per il monitoraggio dei lupi in Valbrevenna, in Liguria, ha immortalato un rarissimo esemplare di volpe nera, una specie osservata solo tre volte in passato nel nostro paese. Una notizia che ha subito destato entusiasmo tra esperti e appassionati e non solo.

Volpe nera avvistata in Valbrevenna

Il raro esemplare di volpe nera è stato avvistato nei boschi della Valbrevenna, in provincia di Genova, nel parco regionale dell’Antola.

A immortalare l’animale è stata una fototrappola posizionata dall’osservatore naturalistico Ugo de Cresi per il periodico monitoraggio del lupo nella zona.

Fonte foto: Tuttocittà.it La volpe nera è stata avvistata in Valbrevenna, in provincia di Genova

La fototrappola ha registrato immagini straordinarie e nitide di una volpe dal manto completamente nero.

Per evitare possibili errori, la scoperta è stata annunciata soltanto dopo aver testato il perfetto funzionamento della fototrappola, visionando tutte le immagini riprese negli ultimi due anni di lavoro.

E dopo aver comparato le immagini con foto di volpi comuni realizzate in ambiente notturno.

Osservata solo 3 volte in Italia

Si tratta di un avvistamento raro e importante, dato che finora in Italia la volpe nera era stata osservata solo tre volte, tra il 2011 e il 2023, e sempre nella zona del Veronese.

Ora questo nuovo avvistamento, avvenuto lo scorso 4 settembre: dato l’esiguo numero di esemplari conteggiati nel nostro Paese, sarà importante appurare se l’animale sia di passaggio o stazioni in Liguria.

Perché la volpe nera è così rara

La particolarità caratterizzante della volpe nera è l’assenza del classico tratto distintivo della specie, ossia la colorazione bianca della punta della coda.

Si tratta di una variazione che ha destato particolare interesse tra i ricercatori, che ipotizzano un adattamento evolutivo del gene responsabile del pigmento.

L’obiettivo dei ricercatori è ora di ottenere ulteriori immagini della volpe nera, preferibilmente diurne, che possano confermare la presenza stabile di questo animale in Italia e chiarire le caratteristiche del suo mantello.