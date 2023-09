Un operaio 60enne è morto schiacciato da un carro ponte in un'azienda di Chivasso, in provincia di Torino

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Altra tragedia sul lavoro. Un uomo di 60 anni, operaio in un’azienda di Chivasso, nel torinese, è morto schiacciato da un carro ponte sotto il quale stava lavorando. Inutile l’intervento dei sanitari chiamati dai colleghi.

L’incidente sul lavoro a Chivasso

Nel pomeriggio di venerdì 15 settembre un uomo di età attorno ai 60 anni è morto in un incidente sul lavoro in un’azienda di Chivasso, comune in provincia di Torino.

Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, riportate dal sito di informazione locale ‘Torino Today’, l’operaio stava lavorando sotto ad un carro ponte quando la struttura sarebbe caduta schiacciandolo.

Fonte foto: Tuttocittà Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, allertati dai colleghi che hanno assistito a quanto accaduto, non è stato possibile salvare l’uomo che è morto sul luogo dell’incidente. Il fatto è accaduto presso la Gfs Gravity di via Parigi ma la vittima era dipendente di una ditta esterna.

I morti sul lavoro in Italia

La settimana che sta per concludersi è stata particolarmente tragica per le morti sul lavoro in Italia. Oltre all’operaio di 60 anni deceduto a Chivasso, nella giornata di giovedì sono morte ben 5 persone sul posto di lavoro.

Una strage silenziosa che si è svolta da nord a sud, con vittime a Salerno, Bologna, Napoli e nel Trevigiano. Il giorno precedente erano decedute altre tre persone erano decedute nell’esplosione di una fabbrica in provincia di Chieti.

Nel 2022 le morti sul lavoro nel nostro Paese sono state 1090, un dato che ha confermato un calo significativo rispetto all’anno precedente di 131 vittime in meno, il 10,7% del totale.

I soccorsi e le indagini in corso

Sul luogo dell’incidente di Chivasso sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura, insieme ai soccorritori che hanno provato inutilmente a salvare la vita all’operaio morto schiacciato.

Al momento le indagini sono ancora in corso e sono volte ad accertare sia la dinamica dell’incidente, sia eventuali responsabilità attorno alla morte dell’uomo.

Insieme alle forze dell’ordine, nelle operazioni di accertamento sono coinvolti anche gli ispettori dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro dell’Asl To4 di Torino.